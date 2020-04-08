【新冠肺炎】台灣口罩9日起可寄送海外 一文看懂有何規定與流程（附連結）

新型冠狀病毒肺炎肆虐全球，接連向歐盟及東南亞國家捐贈口罩的台灣宣布，局部放寬當地生產的口罩出口，容許台灣人自4月9日起，登入口罩輸出許可證申請系統申請向海外合資格「配偶或二親」等親屬郵寄口罩，每2個月不得多於30個，超額將有罰則。

台灣的經濟部次長王美花指出，申請寄送口罩的網站將在9日上午9時起正式上線，有寄送需求的民眾只要上網並依規定填寫資料申請，待內政部、經濟部進行相關查核，確認資格沒有問題後，就可以取得寄送許可。最快郵局、快遞公司在9日就可以受理第一批寄送海外的口罩。以下是有關寄送口罩到海外的常見問題與解答：

問：寄送口罩申請輸出許可證要輸入哪些資料?

答：輸入寄件人及收件人姓名、身分證字號、雙方親屬關係、寄件人手機號碼(接收驗證碼及許可證號碼)、口罩數量（30片以內）及金額等資料。

問：親等判定方式(戶籍謄本、身分證）?誰判定?

答：政府會根據戶政系統，查核寄件人與收件人的親等關係；另外，出入境資料可以辨識收件人是否在海外，政府會做好相關管理工作。

問：收件人是否須具台灣籍及是否需有健保身分？

答：收件人必須具台灣籍。

問：30片是針對收件人或寄件人？

答：收件人及寄件人每2個月均只能30片。即收件人每2個月僅能收到30片；寄件人則每2個月只能寄送30片。

問：二親等包括那些？

答：(1)本人之祖父母、外祖父母、父母、兄弟姊妹及其配偶、子女及其配偶、孫子女及其配偶、外孫子女及其配偶。 (2)配偶之祖父母、外祖父母、父母、兄弟姊妹及其配偶、配偶與其前配偶所生之子女及其配偶、孫子女及其配偶、外孫子女及其配偶。

問：如何知道已經成功申請到輸出許可證?

答：系統會以簡訊通知申請結果，符合者傳送輸出許可證號碼；不符合者，傳送不符合原因。

問：申請輸出許可證需要費用嗎?寄送費用?

答：申請輸出許可證是免費的；寄送費用請洽郵局或快遞公司。

問：寄送口罩程序是什麼？

答：透過郵局寄送：寄件人提供許可證號碼或身分證字號，郵局人員登入經濟部所設專屬網站查驗屬實後列印許可證標籤，貼在郵包上辦理郵寄。透過快遞寄送：寄件人提供許可證號碼，由快遞公司辦理簡易報關（報關系統比對許可證）及寄送。

問：限制出口的口罩，現在可以寄哪一種？

答：只要是自己的口罩，沒有限制那一種類型，但全部總計只能30片。

問：30片口罩去哪裡領？

答：寄送的口罩可以是實名制領的、家裡原有的等。

問：同一海外收件地址有數個收件人或(及)數個寄件人，可以合併寄送嗎？

答：如寄件人取得輸出許可證，可以合併寄送。

問：聽說郵局已經暫停收寄許多地區的航空郵件，有哪些國家或地區可以寄送呢？

答：請於寄送前洽詢中華郵政或其他快遞業者(如DHL國際快遞、FedEx聯邦快遞、UPS國際快遞等)。

問：口罩超額寄送會有問題嗎？

答：若超額寄送口罩會被海關沒收；另如果輸出許可證一證多用，海關將依緝私條例移送法辦。

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責任編輯：孫民

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