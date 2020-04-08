【肺炎疫情】工信部：已向國外供應1.8萬呼吸機 但滿足全球需要不現實

新冠肺炎疫情蔓延全球，多國醫療物資短缺，尤其是呼吸機。工信部表示，中國已向國外供應呼吸機近1.8萬台，其中有創呼吸機達4,000多台。不過，工信部又指，中國產能不足全球五分一，想完全滿足全球疫情防控需要不太現實。

諸多因素制約中國供給能力提升

工業和信息化部裝備工業一司副司長陳克龍今日在國務院聯防聯控機制新聞發布會上表示，目前中國向國外供應的呼吸機達到近1.8萬台，其中有創呼吸機達4,000多台。

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陳克龍稱，疫情發生以來，中國主要呼吸機生產企業春節期間緊急復工，一直全力生產保供。截至目前，累計向全國供應各類呼吸機近2.9萬台，其中向湖北供應近1.8萬台，其中含有創呼吸機3000台。

工業和信息化部新聞發言人、運行監測協調局局長黃利斌在發布會上表示，在保障國內需求的同時，中國企業還為全球抗疫提供支持，根據全球疫情蔓延擴散的態勢擴能擴產。但也應該看到，在龐大的國際需求面前，存在諸多因素制約著中國醫療物資產能的發揮和供給能力的提升。

防護服能滿足國際需要 但難以匹配各國標準

比如，備受關注的呼吸機生產，就受到全球化的核心零部件供應不足的制約，中國的產能不足全球的五分一，即使在關鍵零部件保障供應的情況下，想完全滿足全球疫情防控需要，也是不太現實的。

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再比如，防護服的全球保供也受到中外質量標準、使用習慣等差異的制約。中國防護服目前的日均產量理論上講，滿足國際市場需要問題不太大。但這些防護服是分別按照中國、美國、歐盟、日本等不同質量標準體系生產的，與進口國和地區的相關要求並不完全匹配。

責任編輯：尹航

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