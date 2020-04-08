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台灣禁學校用Zoom 建議用這6個視像會議軟件取代

社會熱點 17:13 2020/04/08

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新冠肺炎疫情令不少打工仔在家工作、學生留家上堂，視像會議軟件Zoom因而爆紅，但近日Zoom被揭有安全漏洞，曾把部分用戶分流到中國大陸的數據中心。台灣行政院昨日宣布，各級學校全面禁用Zoom，並建議用其他6個視像會議軟件取代。

台灣的教育部表示，各校需要遠距教學時，建議可採用以下6個軟件：

CyberLink U Meeting

Microsoft Teams

Cisco WebEx

Adobe Connect

Google Hangouts Meet

Jitsi Meet

當局將陸續針對各軟件，製作使用說明手冊和教學影片，公布於網上供教師參考。當局又提醒，在使用的同時，請注意會議隱私設定、帳號密碼等資通安全。

台灣行政院當日表示，為避免資安疑慮，各機關不應使用具資通安全疑慮的產品，例如Zoom。台灣的國防部今天稱，已通令各單位禁止使用；國家安全局也指出，均有掌握漏洞資訊，國安局未使用此軟體。

責任編輯：伍樂

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