【新冠肺炎】蔡英文發日文推特撐日本 安倍轉發籲日台一起加油

新冠肺炎疫情肆虐多國，日本日前公布「緊急事態宣言」，台灣的蔡英文總統隨後在社交平台推特（twitter）以日文發文表示，台日將攜手克服困難。日本首相安倍晉三今日下午轉推並以中文發文稱，感謝台灣許多朋友的鼓勵支持，日本台灣一起加油。

蔡英文發推稱 地震颱風時台日都攜手相助

安倍晉三昨日基於「新型流感對策特別措施法」，針對東京、大阪、福岡等7都府縣公布「緊急事態宣言」。蔡英文隨後在日文推文中指出，無論是地震或颱風，台日雙方都藉由合作，攜手克服困難，「所以，一起贏得勝利之後再見面吧」。推文下方還附上Taiwan Can Help及Taiwan is Helping日文版圖文，表示台灣正提供3項國際支援，包括口罩、藥物和技術支援。

安倍晉三今日轉推蔡英文的推文，並配以中文稱：「對這次台灣許多朋友們的友情洋溢的鼓勵支持，我謹藉此機會表達誠摯的謝意。我們一定可以打贏病毒的挑戰，共同度過這個難關！日本台灣一起加油！」

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值得注意是，台灣在此次肺炎疫情中，一直積極尋求提升國際影響力和國際事務參與度，即所謂的「抗疫外交」，日前已在口罩、技術、藥物對國際社會提供協助。台灣日本關係協會秘書長郭仲熙7日在外交部例行記者會上指出，在確定台灣行有餘力的情況下，外交部啟動第二波國際人道援助時，會將日本納入考慮，但仍須配合中央流行疫情指揮中心指示。

責任編輯：尹航

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