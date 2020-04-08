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【新冠肺炎】台「最毒航班」內部曝光　旅客穿生化衣氣氛極肅殺（多圖）

社會熱點 19:30 2020/04/08

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【新冠肺炎】台「最毒航班」內部曝光，旅客穿生化衣氣氛極肅殺。

新型冠狀病毒肺炎蔓延全球，美國疫情大爆發，一班美國紐約飛台北的華航班機意外「飛」入國際新聞，原因是機上至少有10人確診新冠肺炎。有些乘客登機前，已知同機有發燒病人，因此穿上各式防護裝備。有乘客曝光機下拍下的畫面，氣氛極肅殺

拍下這些照片的是一名叫Wendy的乘客，她是一名長年居住在紐約的台灣僑民，有感於美國疫情日漸嚴峻，紐約市確診和死亡人數持續飆升，讓她決定要「全副武裝」搭機返台。美東時間3月29日的晚上，她在毛毛雨中趕赴甘迺迪機場，搭上3月從紐約直飛台灣的最後一架華航班機，班機的編號是CI011。

CI011航班至少有10人確診新冠肺炎

結果，CI011航班上至少有10人確診新冠肺炎，因此被稱為「最毒航班」，也登上了國際新聞。Wendy事後回想，當初如此謹慎防備絕對不誇張，因為同班機的10名確診者中，有7人在當地就已經發病，其中多人還有發燒症狀。

【新冠肺炎】台驚現最毒航班！華航紐約飛台北　同機已10人確診感染

【最毒航班】航機廁所是播毒黑點　台官曾籲穿紙尿片搭機

Wendy當天到了機場後， 發現航廈外冷冷清清，空蕩的甘迺迪機場第四航廈大廳只見華航櫃檯前大排長龍；Wendy觀察到，機場內除了華航的人員以外，其他的工作人員竟然都沒戴口罩，海關還請旅客拿下口罩查驗身分，「讓人為他們捏了一把冷汗」。

在機艙，映入眼簾的是滿滿的人頭和口罩。除了華航規定所有旅客必須配戴口罩，不少旅客也自備了各式各樣的「重型」防護裝備

進了海關，經過2個多小時的等待，Wendy上飛機前備足防護用品，通過體溫測量後，帶著緊張與不安走進機艙。

N95口罩、護目鏡、面罩、醫用手套盡出

在機艙，映入眼簾的是滿滿的人頭和口罩。除了華航規定所有旅客必須配戴口罩，不少旅客也自備了各式各樣的「重型」防護裝備：N95口罩、護目鏡、面罩、醫用手套、雨衣……甚至還有許多人穿上「兔寶寶裝」（生化防護衣）。

【新冠肺炎】台灣口罩9日起可寄送海外 一文看懂有何規定與流程（附連結）

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Wendy也不遑多讓，一次戴上2枚口罩外加醫用手套，以輕便雨衣充當防護衣，再戴上透明塑膠袋當作頭罩。

她憶述，當她一坐下，馬上戴上自製的塑膠袋頭罩，通知家人後眼淚竟不聽使喚了，「從來沒體驗過這樣的危機感」。

不吃飛機餐　各人默然不語

Wendy提到，在CI011機艙裡隱約能感受到一種肅殺的氣氛，空氣彷彿全部凝結，因為大家心裡有數，這架班機從全球最嚴重的疫區之一起飛，任何人都能合理懷疑，同處在密閉空間的人可能帶著病毒。

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為了避免在飛機上使用廁所 ，她全程穿著紙尿褲，登機前只吃一點水果，在飛機上她不吃不喝，全程不敢摘下口罩，16個鐘頭她都靜靜待在座位上。

Wendy回憶整個飛行過程中，機艙內鴉雀無聲，僅偶爾聽到空服員的聲音，很多旅客沒有使用機上提供的第一餐。隨著飛機愈來愈靠近台灣，她感覺得大家心情稍稍放鬆一些，比較多的乘客才吃下第二梯的飛機餐。

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Wendy在飛機快降落台灣前，看了半部「無聲電影」，因為她不敢向空服人員要耳機。

台北時間（香港時間）3月30日上午8點45分左右，華航CI011返抵桃園機場，Wendy發現經過檢疫程序，然後住進防疫旅館，算是結束了這次「難忘」之旅。

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責任編輯：費風

機上氣氛沉重。

機上氣氛沉重。

在機艙，映入眼簾的是滿滿的人頭和口罩。除了華航規定所有旅客必須配戴口罩，不少旅客也自備了各式各樣的「重型」防護裝備

在機艙，映入眼簾的是滿滿的人頭和口罩。除了華航規定所有旅客必須配戴口罩，不少旅客也自備了各式各樣的「重型」防護裝備

登機安排。

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空姐登機。

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落機檢疫。

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