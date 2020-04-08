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【中國口罩】內媒稱內地6成口罩廠沒「無菌車間」　代理直言「你敢用」？

社會熱點 19:49 2020/04/08

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【中國口罩】內媒稱內地6成口罩廠沒「無菌車間」，代理直言「你敢用」？

新型冠狀病毒肺炎蔓延全球，防疫物資緊缺，中國口罩變成國內外的搶手貨。但內地媒體報道，中國口罩產業存在亂象，其中6成廠房沒有無菌車間，產品質素能疑。有代理商更直言，「誰敢戴在臉上？」

內地科技媒體「36氪」旗下「Tech星球」近日登出一篇文章，口罩出口代理商陳國華（化名）透露，內地市面上的口罩廠亂象叢生，6成的工廠完全沒有無菌車間，大部分都是買個口罩機就幹起來了。

【中國口罩】中國查處1120萬件不合格出口防疫物資 包括994萬個口罩

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他自己去過一次口罩生產車間，裡面不但有灰塵，工人也沒戴口罩和手套，坦言「這樣生產出來的口罩誰敢用？」

他也稱，內地很多小口罩廠都是服裝廠、機電廠臨時改裝，設備、技術都達不到標準；且很多口罩工廠資格證書也都是花錢買的；有些甚至不用買，廠商之間互相掛靠，這種情況是因為N95這類高標準口罩相當缺，有生產能力的廠做不來，都是大廠拿到訂單後，再分給底下小廠，一起湊單完成。

【肺炎疫情】口罩不足地方自救  美州長借球隊飛機到深圳搶購N95

【肺炎疫情】德衛生部長：全球搶購中國口罩  有人大打出手

陳國華說，原先美國疾控中心（CDC）放開口罩標準，宣布符合中國標準的KN95等口罩，可以作為N95口罩替代品，但3月28日美國食品藥品監督管理局（FDA）宣布，符合中國標準的口罩沒用。

歐洲原本允許中國標準的民用口罩進入，現在也不行了，一定要符合歐洲標準的口罩，總體上口罩出口的標準越來越高，沒跟上標準的口罩機只能被淘汰。他認為國內一次性口罩將陷入產能過剩，後面進來的人可能會賠了買機器的錢，預感口罩生意不會持續很久。

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責任編輯：費風

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