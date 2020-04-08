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【肺炎疫情】新冠病毒傳播力有幾勁？ 滬專家：接近1傳4

社會熱點 19:56 2020/04/08

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新冠肺炎疫情蔓延全球，究竟新型冠狀病毒傳播力有幾強？上海新冠肺炎醫療救治專家組組長、復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏表示，新冠病毒感染速度遠遠超過SARS，他認為傳播力接近4，即1個人感染4個人。

孟加拉近期出現新冠肺炎疫情，中國駐孟加拉大使館與上海市外辦聯合組織視頻連線，張文宏出席會議。

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在會議上，孟加拉問到此次新冠病毒傳播力是多少。張文宏回應稱，早期認為新冠病毒的傳播力在2-3之間，現在感染速度遠超SARS，「我們發現傳播力在3-4之間，我個人認為應該傳播力接近4。」

無症狀感染者比例達36%-38%

至於為何傳播這麼快？張文宏表示，新冠病毒無症狀感染者比例在36-38%，這一組病人的傳播也非常厲害。同時，新冠病毒潛伏期為1-14天，較SARS更長，造成它非常容易傳播。

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他認為，這個病在短期內不可能結束，「德國專家說他們準備打兩年抗疫戰爭，美國專家告訴我已經回不到出現疫情之前的狀態了」，整體情況還是不樂觀，惟希望疫苗早點到來。

另外，張文宏今日出席上海政府新聞發布會時稱，上海已經回到疫情之前的狀態，最近一段時間上海沒有出現本地病例。

責任編輯：伍樂

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響

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