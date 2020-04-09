【中國經濟】復工數據立立亂  實際進度不容樂觀

內地的新冠肺炎疫情已見漸緩，中央在2月底已開始推動復工復產，至今復工到底進度如何，數據參差不齊。工信部公布的數據，全國工業大省規模以上工業企業開工率大多已經超過了90%，表面上看似樂觀，但據一些專家分析數據，實際上復工不如理想，關鍵在於中小民營企業復工率遠未如理想。

北京大學國家發展研究院院長姚洋引用了多項數據，其一，百度出行算出來的數據，截至3月3日，復工率57.42%，3月17日達到70%。現在可能提高，但估計不會超過80%。由於人員、物流、供應鏈的多方面因素限制，企業復工效率和產能利用率相對較低。

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其次，從萬得數據庫的各城市地鐵客運量和擁堵延時指數來看，北京、上海、廣州等絕大部分城市地鐵客運量和擁堵延時指數都顯著低於往年同期水平。此外，六大電廠的日均耗煤也顯著低於往年同期水平，這說明各地復工生產效率還較低。

另外，北京大學國家發展研究院助理教授張丹丹，最近完成對全國近4000多人的代表性調查，發現3月10日全國的復工率是60%，製造業的復工率64%，餐飲業復工率只有三分之一。金融業高一些，其他服務業大約在50%以下。廣東浙江的復工率最高，超過70%。湖北比較低，安徽、重慶、河南、黑龍江、山西低於50%。

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另一個值得注意的數據是人力資源方面，武漢大學社會學系的團隊對14省104個零疫情的村接連做了兩個調查。2月中旬，勞動力流出比例只有10%，2月底上升到30%。張丹丹的調查，城鎮職工復工率63%，農村工人復工率54%，低了10個百分點。目前或有所上升，但仍遠未達標準。

目前復工復產難主要是中小民營企業、特別是服務業裡的民企。姚洋指中小企業的復工復產率只有52%。事實上，中小民營企業主要還是面臨訂單減少和融資難的問題。外國新冠疫情大幅爆發，主要歐美國家疫情仍未達峰值，經濟幾近停擺，無新訂單復工也無工可做，這個問題目前難以解決。

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此外，盡管宏觀政策趨於寬松，但是民企融資難，特別是中小民企融資難問題沒有根本解決。不久前，人行向地方中小銀行定向降準，以利中小民營企業獲得貸款。但如果外需狀況未有改善，中小民企能否撐得住這兩三個月，仍是不容易的事。

目前，內地地方政府面臨兩難的抉擇，既要有序復工，又要保證病例零增長，對地方官員來說，首要是保證病例「零增長」，這是關係烏紗帽問題，復工率放到次要位置。以現在的情況來說，外來輸入疫情如果要到5至6月才能停止，才可能全面復工、復課，若如此，中國經濟將是停擺或半停擺了近半年，經濟情況將較想像中悲觀。

本報記者：高青

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