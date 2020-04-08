瑞幸愛奇藝好未來接連涉造假數 中概股再受狙擊是否巧合？

繼瑞幸咖啡（美：LK）後，再有在美上市的中企爆出造假數醜聞，中國網上影音平台愛奇藝（美：IQ）7日遭沽空機構聯手狙擊，被指虛增用戶和營收，公司堅決否認，致股價期間止跌回升，惟周三早盤再挫逾6%。中國線上教育公司好未來教育（美：TAL）則發公告「自爆」，稱在內部審計過程中發現員工偽造合同推高銷售額，股價一度暴跌近3成後，周三早盤再挫8%。

有分析認為，接連有中概股受沽空狙擊應是巧合，也有指機構或刻意引起國際投資者關注，放大中概股信心危機，從中獲利。

沽空機構渾水（Muddy Waters）周二（7日）晚轉載推文稱，正沽空愛奇藝，指在其協助Wolfpack Research的報告中估計，愛奇藝2019年收入被誇大80至130億元人民幣，即27%至44%，又稱愛奇藝誇大其為內容、其他資產和收購支付的成本，透過燒假錢，向審計師和投資者隱藏詐欺行為。



報告更指出，愛奇藝早在2018年首次公開募股前就存在欺詐行為，並一直持續至今。受此影響，在美上市的愛奇藝股價周二早盤曾暴跌逾13%，其後在公司堅決否認後，收漲3%；周三早盤再挫逾6%。作為愛奇藝股東，在港上市的小米（01810） 亦受累，周三（8日）收跌2.8%，報10.18元。

【狙擊中概股】愛奇藝CEO：邪不壓正 搜狗創辦人力撐：不可能造假

【瑞幸翻版】中概股好未來揭員工造假虛增收入 曾跌近3成

【中概噩夢】愛奇藝被指收入虛增至少27%遭狙擊，渾水有份調查



愛奇藝回應稱︰「其引用數據與結論嚴重失實，與實際情況不符，作為一個負責任的上市公司，我們披露的所有財務和營運數據均是真實，符合SEC（美國證監會）要求，我們對於所有不實指控，堅決否認，並保留法律追訴權力。」愛奇藝CEO龔宇則在微信朋友圈發文，表示「邪不壓正，看最後誰贏」。

▲ 愛奇藝為內地主要影音平台之一，目前與騰訊 （00700） 旗下騰訊視頻、阿里巴巴 （09988） 旗下優酷視頻「三足鼎立」。根據公司披露，愛奇藝截止去年底訂閱用戶數突破1億。

【中國星巴克】瑞幸咖啡曝造假數 中國證監會譴責

【中國星巴克】瑞幸自曝造假 內地網民掀「國貨之光」與「國貨之恥」之爭

【話你知】瑞幸咖啡兩年多內地開逾4500間分店 超越星巴克

另一方面，好未來教育7日表示，在例行的內部審計過程中，懷疑員工與外部供應商合謀，偽造合約等文件，錯誤誇大「輕量級」課程的業務銷售數據。截至2月底的公司財報，該集團輕量級課程收入，佔集團總收入3%至4%左右，消息令好未來教育在美股盤後一度暴跌近3成；周三早盤再挫8%。

好未來教育在官網的聲明中指出，高度重視商業誠信及員工道德規範，零容忍違法行為，會始終致力於保持高標準的公司治理原則，並根據美國證監會及紐交所的相關規章制度做透明即時的揭露。

【中國經濟】大幅下調 亞開行料中國今年經濟增長降至2.3%

【中國經濟】人行據報將加大政策寬鬆力度 但不會照搬美聯儲劇本

【中國經濟】林毅夫：內地今年GDP有條件估增3至4% 倡發消費券振經濟

富途控股金融及企業服務總裁鄔必偉認為，愛奇藝被做空發生瑞幸造假事件之後應該是巧合，畢竟兩件事中間只隔了5天時間，不大可能是因為瑞幸造假引發了愛奇藝被做空。

透鏡公司研究創始人況玉清則猜測，很多沽空機構的報告可能早就已經寫完，只是等待一個好的時機來發布，認為瑞幸造假事件給市場做了一個鋪墊，引起國際投資者對於中概股的信任危機，Wolfpack選擇這個時機發布報告，容易放大恐慌，加強做空的效果。

凡德投資總經理陳尊德認為，去年中概股的整體漲幅較大，在美股最近這波下跌過程中，中概股的表現比美國指數要強，二級市場估值相對偏高，給做空留出下跌空間。

3月美股數次熔斷後，美股指數下跌30%，市場資金面偏緊，形成做空的時機，在這種情況下，做空機構開始尋找突破點，通過做空獲利。

責任編輯：伍樂