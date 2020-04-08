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華春瑩Twitter連發3文：指摘中國隱暪真相是一種敲詐

國情動向 23:09 2020/04/08

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新冠肺炎蔓延全球之際，西方國家有聲音質疑中國暪報致疫情失控。中國官方多次否認，外交部發言人華春瑩今日（8日）在Twitter連發3文，強調中國是首個報告不明病毒並力圖遏止疫情國家，並讚揚世界衞生組織（WHO）對抗新冠病毒的工作，籲各方要比以往任何時候都團結與合作，打贏得「疫戰」。

強調中國是首個報告病毒並力遏疫情國家

華春瑩以英文在Twitter寫道，指摘中國隱暪真相是一種敲詐（blackmail）。她指出，中方去年12月27日就報告了疑似病例；路透社在31日也引用了中央電視台的報道。中方於1月3日正式通知世衞組織，並於23日正式宣布武漢封城。美國於1月26日關閉其駐華領事館後，2月2日才封關，責怪轉移不能彌補失去的時間（blameshifting can't make up for lost time）。

華春瑩續稱，中國是第一個報告這種未知病毒並力圖遏止疫情的國家，正如《刺針（Lancet）》總編輯霍頓（Richard Horton）所說：「我們在1月份的最後一周就知道就知道疫情會到來，中國疫情所傳遞出的信息非常清楚。」

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華春瑩回應口罩試劑不合格：中方也收過外國不合格物資

此前，霍頓在英國廣播公司（BBC）節目上猛批英國防疫措施，指出英國早在1月底就知道疫情的嚴重程度，卻白白浪費時間。而華春瑩上周在例行記者會上，一口氣10分鐘回應美方指中國隱瞞疫情，她稱理解美國一些人急於要「造鍋」、「甩鍋（粵語「卸鑊」）」的心理，又抨擊一些美國政客的言行無恥無德。

至於美國總統特朗普昨在記者會宣稱「世衞以中國為中心」，錯過疫情處理時機，並威脅或會考慮停止資助世衞，外交部發言人趙立堅今日在例行記者會回應稱，世衞組織在總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）帶領下，積極履行自身職責，秉持客觀科學公正立場，為協助各國應對疫情、推動國際抗疫合作發揮了重要作用，得到國際社會普遍認可和高度讚譽。中方將一如既往堅定支持WHO工作。

趙立堅也在Twitter發文　回應美國「假新聞」

趙立堅表示，在當前全球疫情快速蔓延形勢下，美方表示將暫停向世衞繳納會費，將嚴重影響世衞的正常運作，不利於國際抗疫合作。中方希望各國同舟共濟、守望相助，共同為全球抗擊疫情做出貢獻。

趙立堅其後也在Twitter發文，回應美國有報道稱中國讓意大利購買而非捐贈醫療用品是「假新聞」，指這是基於傳聞和無法驗證的第三方信息。他表示，在疫情爆發初期，意大利曾向中國提供協助。為回饋善意，中國捐贈了許多醫療用品，並派出3個專家組前往意大利。中國同時應意大利要求，為意大利從中國購買的醫療用品提供便利。

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