華春瑩Twitter連發3文：指摘中國隱暪真相是一種敲詐

新冠肺炎蔓延全球之際,西方國家有聲音質疑中國暪報致疫情失控。中國官方多次否認,外交部發言人華春瑩今日(8日)在Twitter連發3文,強調中國是首個報告不明病毒並力圖遏止疫情國家,並讚揚世界衞生組織(WHO)對抗新冠病毒的工作,籲各方要比以往任何時候都團結與合作,打贏得「疫戰」。

強調中國是首個報告病毒並力遏疫情國家

華春瑩以英文在Twitter寫道,指摘中國隱暪真相是一種敲詐(blackmail)。她指出,中方去年12月27日就報告了疑似病例;路透社在31日也引用了中央電視台的報道。中方於1月3日正式通知世衞組織,並於23日正式宣布武漢封城。美國於1月26日關閉其駐華領事館後,2月2日才封關,責怪轉移不能彌補失去的時間(blameshifting can't make up for lost time)。

華春瑩續稱,中國是第一個報告這種未知病毒並力圖遏止疫情的國家,正如《刺針(Lancet)》總編輯霍頓(Richard Horton)所說:「我們在1月份的最後一周就知道就知道疫情會到來,中國疫情所傳遞出的信息非常清楚。」

此前,霍頓在英國廣播公司(BBC)節目上猛批英國防疫措施,指出英國早在1月底就知道疫情的嚴重程度,卻白白浪費時間。而華春瑩上周在例行記者會上,一口氣10分鐘回應美方指中國隱瞞疫情,她稱理解美國一些人急於要「造鍋」、「甩鍋(粵語「卸鑊」)」的心理,又抨擊一些美國政客的言行無恥無德。

至於美國總統特朗普昨在記者會宣稱「世衞以中國為中心」,錯過疫情處理時機,並威脅或會考慮停止資助世衞,外交部發言人趙立堅今日在例行記者會回應稱,世衞組織在總幹事譚德塞(Tedros Adhanom Ghebreyesus)帶領下,積極履行自身職責,秉持客觀科學公正立場,為協助各國應對疫情、推動國際抗疫合作發揮了重要作用,得到國際社會普遍認可和高度讚譽。中方將一如既往堅定支持WHO工作。

趙立堅也在Twitter發文 回應美國「假新聞」

趙立堅表示,在當前全球疫情快速蔓延形勢下,美方表示將暫停向世衞繳納會費,將嚴重影響世衞的正常運作,不利於國際抗疫合作。中方希望各國同舟共濟、守望相助,共同為全球抗擊疫情做出貢獻。

趙立堅其後也在Twitter發文,回應美國有報道稱中國讓意大利購買而非捐贈醫療用品是「假新聞」,指這是基於傳聞和無法驗證的第三方信息。他表示,在疫情爆發初期,意大利曾向中國提供協助。為回饋善意,中國捐贈了許多醫療用品,並派出3個專家組前往意大利。中國同時應意大利要求,為意大利從中國購買的醫療用品提供便利。

