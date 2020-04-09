楓林網涉盜版侵權遭查封 小鴨影音momovod等一夜消失

台灣最大的盜版影視追劇網站「楓林網（8maple.ru）」，涉嫌透過網絡廣告獲取非法利益，以及侵權金額近10億元（新台幣，下同），被美國電影協會跨海提告而遭查封。兩名負責人被捕，價值共約6000多萬元資產被凍結。

有網民高喊「世界末日」

除此之外，2大追劇論壇——號稱不死鳥的「伊莉論壇」，已關閉部分下載區及連續劇區，連卡提諾論壇的小說區也無法連線，隨後，有網友發現其他盜版影音網站也接連消失不見，包括「gimy.tv」、「pttplay」、「小鴨影音」和「momovod」。

消息傳出後，引起網民熱議，不少人高喊「世界末日」，稱「有正版管道誰想看盜版的呢」、「NO~我還有一堆劇還沒追還沒載耶」，另有網民力挺執法指「這些網站本來就違法，被抓到剛好」、「盜版死亡是好事，我還嫌禁得太慢」、「盜版還敢這麼大聲」、「竟然這麼多年都沒事」，籲大家還是挑正版網站看比較有保障。也有網民認為網站應是「避風頭」自己關站、「反正永遠有新的」。

楓林網涉侵權金額達2.6億元

台灣的電信偵查部門周三（8日）舉行記者會，指非法網站「楓林網」利用註冊境外主機架設免費台劇、日劇、韓劇、泰劇、大陸戲劇及歐美電影等影視頻道，供不特定民眾觀賞，並利用網絡廣告點擊率賺取不法利益，統計侵權金額近10億元（約2.6億港元）。

根據調查了解，理工碩士33歲陳男和32歲莊男為大學和碩士班同窗，兩人熱愛電影又具理工背景，卻因求職不順便合作共設「楓林網」，自2014年起，月付30萬元網絡費，單月最高非法獲利可達200萬元，近期還耗資現金數千萬元在桃園購買兩棟透天厝作為工作據點。

經查兩人此舉涉嫌違反著作權法重製及公開傳輸、公開播放等犯罪事實，涉嫌非法竊取台灣、歐美及亞洲各國重要知識產權。

台媒報道指，楓林網每月流量高達3000多萬人次，故陸續引起台灣及各國影業協會關注。目前「楓林網」相關28個網址，其中有8個已被提告。

責任編輯：孫民

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