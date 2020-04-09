  • 25°C
香港時間 : 2020409日 (四) 14:58
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 新冠肺炎 COVID-19 確診個案 口罩 冠狀病毒 中國經濟 中美貿易協議 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

楓林網涉盜版侵權遭查封 小鴨影音momovod等一夜消失

社會熱點 14:03 2020/04/09

分享：

台灣最大的盜版影視追劇網站「楓林網（8maple.ru）」，涉嫌透過網絡廣告獲取非法利益，以及侵權金額近10億元（新台幣，下同），被美國電影協會跨海提告而遭查封。兩名負責人被捕，價值共約6000多萬元資產被凍結。

有網民高喊「世界末日」 

除此之外，2大追劇論壇——號稱不死鳥的「伊莉論壇」，已關閉部分下載區及連續劇區，連卡提諾論壇的小說區也無法連線，隨後，有網友發現其他盜版影音網站也接連消失不見，包括「gimy.tv」、「pttplay」、「小鴨影音」和「momovod」。

消息傳出後，引起網民熱議，不少人高喊「世界末日」，稱「有正版管道誰想看盜版的呢」、「NO~我還有一堆劇還沒追還沒載耶」，另有網民力挺執法指「這些網站本來就違法，被抓到剛好」、「盜版死亡是好事，我還嫌禁得太慢」、「盜版還敢這麼大聲」、「竟然這麼多年都沒事」，籲大家還是挑正版網站看比較有保障。也有網民認為網站應是「避風頭」自己關站、「反正永遠有新的」。

楓林網涉侵權金額達2.6億元

台灣的電信偵查部門周三（8日）舉行記者會，指非法網站「楓林網」利用註冊境外主機架設免費台劇、日劇、韓劇、泰劇、大陸戲劇及歐美電影等影視頻道，供不特定民眾觀賞，並利用網絡廣告點擊率賺取不法利益，統計侵權金額近10億元（約2.6億港元）。

根據調查了解，理工碩士33歲陳男和32歲莊男為大學和碩士班同窗，兩人熱愛電影又具理工背景，卻因求職不順便合作共設「楓林網」，自2014年起，月付30萬元網絡費，單月最高非法獲利可達200萬元，近期還耗資現金數千萬元在桃園購買兩棟透天厝作為工作據點。

經查兩人此舉涉嫌違反著作權法重製及公開傳輸、公開播放等犯罪事實，涉嫌非法竊取台灣、歐美及亞洲各國重要知識產權。

台媒報道指，楓林網每月流量高達3000多萬人次，故陸續引起台灣及各國影業協會關注。目前「楓林網」相關28個網址，其中有8個已被提告。

責任編輯：孫民

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ
立即訂閱專享無間斷美股分析：http://bit.ly/2ZN5x1l

相關文章

「X分鐘看完電影」涉侵權 台YouTuber谷阿莫遭起訴
2018/06/07
「X分鐘看完電影」涉侵權 台YouTuber谷阿莫遭起訴
版權局約談抖音等短片平台 打擊侵權盜版
2018/09/14
版權局約談抖音等短片平台 打擊侵權盜版
金庸控「同人小說」侵權案宣判 獲賠188萬人幣
2018/08/17
金庸控「同人小說」侵權案宣判 獲賠188萬人幣
李小龍女兒告內地快餐商標侵權 真功夫或兩點抗辯
2019/12/26
李小龍女兒告內地快餐商標侵權 真功夫或兩點抗辯
電影 知識產權 台灣

上一篇文章

【全球大流行】中國為在西班牙留學生開臨時班機 搭機需滿足嚴格條件

下一篇文章

【新冠肺炎】港大研究稱內地恐有第二波疫情 全因放鬆管控
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【中國口罩】內媒稱內地6成口罩廠沒「無菌車間」　代理直言「你敢用」？
【中國口罩】內媒稱內地6成口罩廠沒「無菌車間」　代理直言「你敢用」？
【新冠肺炎】香港死亡率遠低過美國　卡介苗接種率藏玄機？
【新冠肺炎】香港死亡率遠低過美國　卡介苗接種率藏玄機？
【新冠肺炎】美驚現新冠病毒致腦壞死個案　救活亦恐癡呆失語
【新冠肺炎】美驚現新冠病毒致腦壞死個案　救活亦恐癡呆失語
【新冠肺炎】台驚現最毒航班！華航紐約飛台北　同機已10人確診感染
【新冠肺炎】台驚現最毒航班！華航紐約飛台北　同機已10人確診感染
【新冠肺炎】台灣口罩9日起可寄送海外 一文看懂有何規定與流程（附連結）
【新冠肺炎】台灣口罩9日起可寄送海外 一文看懂有何規定與流程（附連結）
【新冠肺炎】台「最毒航班」內部曝光　旅客穿生化衣氣氛肅殺（多圖）
【新冠肺炎】台「最毒航班」內部曝光　旅客穿生化衣氣氛肅殺（多圖）