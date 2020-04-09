▲ 【美國疫情】白宮決策內幕曝光！納瓦羅曾就中國疫情提警告：美國可能要死120萬人。

【美國疫情】白宮決策內幕曝光！納瓦羅曾就中國疫情提警告：美國可能要死120萬人

新型冠狀病毒肺炎疫情蔓延全球，美國疫情大爆發，在美國奪走逾萬條人命。紐約時報披露白宮防疫工作決策內幕，白宮貿易顧問納瓦羅早在1月和2月曾因應中國疫情發展，兩度向白宮決策團隊發出警告，稱最壞情況美國可能損失數萬億美元，死亡恐介於50萬到120萬人。

紐約時報（The New York Times）報道，納瓦羅這份備忘錄，是白宮內部流傳的最高級疫情警告；而警示發出後不久，美國政府採取了重大抗疫措施。

納瓦羅早在1月便警告同僚

納瓦羅（Peter Navarro）是公認的對華鷹派人士，長期以來對中國政府與中國的貿易行為持不信任態度。他和白宮副國安顧問博明（Matthew Pottinger）等少數白宮官員，早在1月便警告同僚對日益升溫的疫情採取更強硬回應。

【美國疫情】美媒：1月來43萬人中國直飛美國 特朗普封關慢三拍致疫情失控

【美國疫情】滬抗疫專家解讀最快10天後見頂：中國經驗對美國有幫助

根據報道，納瓦羅在1月29日發出的首份備忘錄中表示：「由於人類對武漢肺炎病毒仍缺乏免疫力，加上目前還無治療方法與疫苗，一旦疫情在美國爆發，民眾將毫無招架之力。這使得疫情演變為全面大流行的風險升高，危及數百萬美國人的性命。」

這份備忘錄發出時，美國總統特朗普對外仍淡化疫情可能對美國帶來的危險。他之後表示，沒人會預料到出現破壞力如此強大的結果。

納瓦羅還在備忘錄中強調，從中國傳出的資訊來看，「不能忽視疫情大流行之下出現最壞情況的可能性」，其一便是超過50萬美國人死亡。

「不能忽視疫情大流行」

報導說，納瓦羅2月23日又發出一份備忘錄，警告「肺炎全面大流行的可能性持續升高，恐造成1億美國人感染，多達120萬美國人死亡」。

但即使到了這個時候，特朗普仍然低估疫情的威脅。特朗普政府當時考慮向國會要求更多預算應付疫情，第2份備忘錄也敦促國會立即撥款至少30億美元。

【美國疫情】特朗普質疑中國數字 回應美國確診人數變全球第一

【中美關係】美國撤僑 釋放「戰爭」訊號？

報道稱，納瓦羅的第2份備忘錄看起來，欲提醒的對象是特朗普成立的白宮防疫任務小組成員，但不清楚特朗普是否看過這份備忘錄。特朗普在7日的記者會上表示，他沒看見納瓦羅在備忘錄中對冠狀病毒風險提出警告。

第2份備忘錄還呼籲美國政府擴大預算替醫護人員購買個人防護設備，並評估美國醫護人員至少需要10億片口罩供4至6個月使用。

納瓦羅發出1月備忘錄當天，特朗普正好成立防疫任務小組，川普政府也正在衡量是否禁止中國旅客入境。結果特朗普隔天便下令禁止有中國旅遊史的外籍人士入境，但直到數周後才採取更嚴格的防疫措施。

【中美關係】美國情報機構稱中國隱瞞疫情 特朗普：中方數字似乎有點樂觀

【中美關係】美方指中國隱瞞疫情 華春瑩一口氣10分鐘這樣回應

報道表示，外界對特朗普處理疫情方式的種種質疑，很可能將確立他的總統任期評價，特別是他在疫情初期曾暗示，民主黨人利用疫情削弱他的連任機會。

但納瓦羅的備忘錄證恰恰證明，當時已有部分特朗普政府高官至少不排除，疫情會遠超預期。

責任編輯：伍樂

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響