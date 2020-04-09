  • 20°C
香港時間 : 2020409日 (四) 08:52
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 新冠肺炎 COVID-19 確診個案 口罩 冠狀病毒 中國經濟 中美貿易協議 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【美國疫情】白宮決策內幕曝光！納瓦羅曾就中國疫情提警告：美國可能要死120萬人

國情動向 08:27 2020/04/09

分享：

【美國疫情】白宮決策內幕曝光！納瓦羅曾就中國疫情提警告：美國可能要死120萬人。

【美國疫情】白宮決策內幕曝光！納瓦羅曾就中國疫情提警告：美國可能要死120萬人

新型冠狀病毒肺炎疫情蔓延全球，美國疫情大爆發，在美國奪走逾萬條人命。紐約時報披露白宮防疫工作決策內幕，白宮貿易顧問納瓦羅早在1月和2月曾因應中國疫情發展，兩度向白宮決策團隊發出警告，稱最壞情況美國可能損失數萬億美元，死亡恐介於50萬到120萬人。

紐約時報（The New York Times）報道，納瓦羅這份備忘錄，是白宮內部流傳的最高級疫情警告；而警示發出後不久，美國政府採取了重大抗疫措施。

納瓦羅早在1月便警告同僚

納瓦羅（Peter Navarro）是公認的對華鷹派人士，長期以來對中國政府與中國的貿易行為持不信任態度。他和白宮副國安顧問博明（Matthew Pottinger）等少數白宮官員，早在1月便警告同僚對日益升溫的疫情採取更強硬回應。

【美國疫情】美媒：1月來43萬人中國直飛美國  特朗普封關慢三拍致疫情失控

【美國疫情】滬抗疫專家解讀最快10天後見頂：中國經驗對美國有幫助

根據報道，納瓦羅在1月29日發出的首份備忘錄中表示：「由於人類對武漢肺炎病毒仍缺乏免疫力，加上目前還無治療方法與疫苗，一旦疫情在美國爆發，民眾將毫無招架之力。這使得疫情演變為全面大流行的風險升高，危及數百萬美國人的性命。」

這份備忘錄發出時，美國總統特朗普對外仍淡化疫情可能對美國帶來的危險。他之後表示，沒人會預料到出現破壞力如此強大的結果。

納瓦羅還在備忘錄中強調，從中國傳出的資訊來看，「不能忽視疫情大流行之下出現最壞情況的可能性」，其一便是超過50萬美國人死亡。

「不能忽視疫情大流行」

報導說，納瓦羅2月23日又發出一份備忘錄，警告「肺炎全面大流行的可能性持續升高，恐造成1億美國人感染，多達120萬美國人死亡」。

但即使到了這個時候，特朗普仍然低估疫情的威脅。特朗普政府當時考慮向國會要求更多預算應付疫情，第2份備忘錄也敦促國會立即撥款至少30億美元。

【美國疫情】特朗普質疑中國數字　回應美國確診人數變全球第一

【中美關係】美國撤僑 釋放「戰爭」訊號？

報道稱，納瓦羅的第2份備忘錄看起來，欲提醒的對象是特朗普成立的白宮防疫任務小組成員，但不清楚特朗普是否看過這份備忘錄。特朗普在7日的記者會上表示，他沒看見納瓦羅在備忘錄中對冠狀病毒風險提出警告。

第2份備忘錄還呼籲美國政府擴大預算替醫護人員購買個人防護設備，並評估美國醫護人員至少需要10億片口罩供4至6個月使用。

納瓦羅發出1月備忘錄當天，特朗普正好成立防疫任務小組，川普政府也正在衡量是否禁止中國旅客入境。結果特朗普隔天便下令禁止有中國旅遊史的外籍人士入境，但直到數周後才採取更嚴格的防疫措施。

【中美關係】美國情報機構稱中國隱瞞疫情　特朗普：中方數字似乎有點樂觀

【中美關係】美方指中國隱瞞疫情　華春瑩一口氣10分鐘這樣回應

報道表示，外界對特朗普處理疫情方式的種種質疑，很可能將確立他的總統任期評價，特別是他在疫情初期曾暗示，民主黨人利用疫情削弱他的連任機會。

但納瓦羅的備忘錄證恰恰證明，當時已有部分特朗普政府高官至少不排除，疫情會遠超預期。

責任編輯：伍樂

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響

相關文章

【肺炎疫情】工信部：已向國外供應1.8萬呼吸機 但滿足全球需要不現實
2020/04/08
【肺炎疫情】工信部：已向國外供應1.8萬呼吸機 但滿足全球需要不現實
【新冠肺炎】人民日報：詆毀世衛 危害不亞於疫情本身
2020/04/08
【新冠肺炎】人民日報：詆毀世衛 危害不亞於疫情本身
【新冠肺炎】台灣口罩9日起可寄送海外 一文看懂有何規定與流程（附連結）
2020/04/08
【新冠肺炎】台灣口罩9日起可寄送海外 一文看懂有何規定與流程（附連結）
【肺炎疫情】新冠病毒傳播力有幾勁？ 滬專家：接近1傳4
今日
【肺炎疫情】新冠病毒傳播力有幾勁？ 滬專家：接近1傳4
【新冠肺炎】台「最毒航班」內部曝光　旅客穿生化衣氣氛肅殺（多圖）
今日
【新冠肺炎】台「最毒航班」內部曝光　旅客穿生化衣氣氛肅殺（多圖）
傳染病 疫情 治療 納瓦羅 特朗普 口罩 中國 美國 白宮 冠狀病毒

下一篇文章

華春瑩Twitter連發3文：指摘中國隱暪真相是一種敲詐
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【中美關係】趙立堅現身回應「美軍播毒論」：反映對污名化中國的義憤
【中美關係】趙立堅現身回應「美軍播毒論」：反映對污名化中國的義憤
華春瑩Twitter連發3文：指摘中國隱暪真相是一種敲詐
華春瑩Twitter連發3文：指摘中國隱暪真相是一種敲詐
特朗普稱世衛搞砸防疫 「他們收美國錢卻以中國為中心」
特朗普稱世衛搞砸防疫 「他們收美國錢卻以中國為中心」
特朗普再擲「世衛以中國為中心」論　稱考慮停止資助世衛
特朗普再擲「世衛以中國為中心」論　稱考慮停止資助世衛
【中美關係】美國撤僑 釋放「戰爭」訊號？
【中美關係】美國撤僑 釋放「戰爭」訊號？
【任志強事件】內地知名地產大佬、「紅二代」任志強被指涉嫌嚴重違紀違法 遭北京西城區紀委監委調查
【任志強事件】內地知名地產大佬、「紅二代」任志強被指涉嫌嚴重違紀違法 遭北京西城區紀委監委調查