【新冠肺炎】罵戰爆發！特朗普回應譚德塞「屍袋論」　再稱世衛以中國為中心

世衛組織秘書長譚德塞以「屍袋論」警告中美勿把疫情政治化。美國總統特朗普今天再度炮轟世界衛生組織面對武漢肺炎疫情做得太少，揚言美國提供世衛的資金是中國的10倍，世衛卻似乎事事都照著中國的做法，這對美國不公平，也對世界不公平。

此前透過推特與記者會指稱世界衛生組織（WHO）搞砸對新冠肺炎的防控後，特朗普今天再度火力全開，指責世衛組織不僅做錯也做得不夠。

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特朗普表示，美國去年捐助世衛組織4億5200萬美元，中國捐助的資金為4200萬美元，中國僅提供世衛組織一小筆資金，「這不對，不公平」。

他指責世衛組織在因應疫情的許多方面都做錯，還盡全力將武漢肺炎的威脅降至最低，「這是不對的」。

對於世衛組織秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）今天在記者會上指控美國將疫情政治化只會看到更多屍袋的說法，特朗普也予以反擊。

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特朗普坦言會看到更多屍袋，但譚德塞應該為所服務的對象做得更好才是。特朗普指責世衛組織一切以中國為中心，強調情況會改善，沒有人傳人，要求美國不要對中國祭出邊界管制，並對這項決定作出嚴厲批評，「當他說政治化時，他才是政治化的人」，細看世衛組織與中國的關係，「我不敢相信他居然敢談政治化」。

特朗普也多次強調美中兩國對世衛組織捐助的資金差距，但世衛組織「似乎事事都照著中國的做法是不對的，這對我們不公平，持平而論，這對世界也不公平」。

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今天也出席記者會的國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）被問及是否覺得中國向美國隱瞞訊息時，蓬佩奧表示，疫情起於中國，中國有責任要迅速且正確地向各國說明，以便其他國家能面對日後的疫情發展，每個國家都有義務盡快、準確、即時、透明且徹底共享訊息。

至於是否會擱置對世衛組織的捐助，蓬佩奧表示，正在評估。他指出，美國必須確保包括世衛組織在內的國際組織善盡責任，確保美國利益，因為這些都是納稅人的錢。世衛組織亦然，美國必須確保世衛組織完成使命，但世衛組織並未做到。

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責任編輯：伍樂

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