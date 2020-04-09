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【新冠肺炎】黑龍江增40宗輸入 綏芬河搶建方艙醫院 中俄陸路口岸全關

社會熱點 11:09 2020/04/09

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俄羅斯病例輸入黑龍江激增，當地昨再新增40宗境外輸入確診病例，累計127宗，中俄陸路口岸已全部關閉，黑龍江綏芬河則搶建方艙醫院，預計11日啟用。

累計境外輸入確診127宗

黑龍江衛健委網站今日發布，全省昨新增境外輸入確診病例40例，累計報告境外輸入確診病例127例。昨新增境外輸入無症狀感染者23例，現累計有境外輸入無症狀感染者154例。上述病例均為中國籍，從俄羅斯輸入。

綏芬河防疫壓力陡增，中國駐俄羅斯大使館昨公布指，從中俄兩國有關主管部門獲悉，中俄陸路邊境口岸人員通道目前已全部臨時關閉。

大使館提醒，在俄羅斯中國公民密切關注上述資訊，認真遵守俄羅斯方面的防疫規定，做好自我隔離，避免長途旅行。遇有緊急、特殊情況，請及時與大使館聯繫。

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辦公樓改建方艙醫院 提供600張床位

黑龍江省綏芬河市新冠肺炎疫情防控指揮部在周三表示，由於近期俄羅斯飛往中國的航班大幅減少，通過陸路經綏芬河口岸入境人數激增。據統計，3月21日至4月7日時，綏芬河口岸累計進境2443人。

綏芬河全市戶籍人口僅7萬人，境外疫情倒灌令該市醫療壓力大增。據內地官媒報道，為更好的治療由境外輸入的確診病例，綏芬河市已於4月6日開始建設方艙醫院，預計11日就能完工並投入使用。綏芬河市的方艙醫院是在一座辦公樓的基礎上進行改建，一共有13層。其中3樓至11樓用於收治患者，預計可提供600多張床位，預計將有400醫療隊員進駐。

另一方面，俄羅斯濱海邊疆區政府網站日前發布消息，指在烏蘇里斯克市（Ussuriysk），與新型冠狀病毒肺炎確診病例有接觸，結果被隔離的330名中國公民，將經由綏芬河口岸被遣送回中國。惟中國駐海參崴總領館其後發聲明，稱經溝通核實後，俄羅斯確認因工作原因「表述不準確」，遣送中國公民的消息已從網站上撤下。

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責任編輯：蒯宇澄

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