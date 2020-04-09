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【中國口罩】中國產外科手術口罩到貨 芬蘭：不合醫院使用

社會熱點 11:10 2020/04/09

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芬蘭政府表示，向中國購買的200多萬片外科手術用和防護型口罩證明並不適宜醫院使用。有官員稱，中國口罩市場「極其混亂」，其他向中國購買設備的歐洲國家也遇到類似問題，「價格一直上漲，必須迅速訂購且預先付款」，「商業風險非常高」。

芬蘭所買外科和防護口罩 不合醫療環境使用

法新社報道，芬蘭衛生與社會事務部長佩科寧（Aino-Kaisa Pekonen）7日在推特放了一張照片，顯示芬蘭訂購200萬片外科手術用口罩和23萬片防護型口罩的首批貨物已飛抵赫爾辛基，還說使用前會先「檢查測試」。但芬蘭官員8日發現，這些口罩並不合乎在醫療環境中防禦冠狀病毒的使用標準。

衛生部常務秘書法希拉（Kirsi Varhila）在記者會表示，「這當然有點令我們失望。」她說，這些口罩還是可能用於居家照護設施，以及照護者到府探視時使用。

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芬蘭物資準備業務主管官員洛內馬（Tomi Lounema）在記者會指出，由於中國口罩市場「極其混亂」，其他向中國購買設備的歐洲國家也遇到類似問題。

洛內馬說：「價格一直上漲，必須迅速訂購且預先付款」，「商業風險非常高」。

多國退還中國口罩 中國外交部提醒購買前要核對

最近幾周，西班牙、荷蘭、土耳其和澳洲都已退還向中國購買的口罩。荷蘭衛生部日前表示，當地官方已經召回60萬個從中國進口、並已交付抗疫醫護人員手上的口罩，因為這些口罩的品質未達標準。

【中國口罩】荷蘭回收「不合格」中國口罩 中方：發貨前已告知非醫用

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在北京，外交部發言人華春瑩則表示，發貨前已告知荷蘭該批為非醫用口罩，她提醒買家購買和使用前，核對產品用途和使用說明，避免急中出錯。

責任編輯：伍樂

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