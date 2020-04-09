【神州快訊】天津大學嘉獎百名抗疫一綫醫護人員

日前，天津大學舉行抗擊疫情一綫醫護人員表彰大會，向天津大學附屬醫院所有奮戰在抗擊疫情最前綫的戰士們致以崇高敬意。會上，學校給天津大學天津醫院、天津大學海河醫院、天津大學兒童醫院、天津大學環湖醫院、天津大學中西醫結合醫院、天津大學胸科醫院分別授予「天津大學新冠肺炎疫情防控工作先進集體」榮譽稱號；給附屬醫院110名援鄂醫護人員分別授予「天津大學新冠肺炎疫情防控最美逆行者」榮譽稱號。此外，曾獲「支援汶川地震災區先進個人」稱號的知名企業家、天津大學62級港口專業校友崔鴻修老先生，向天津大學醫學部捐贈慰問金55萬元人民幣，表達對一綫醫務人員的敬意與感謝。

疫情爆發以來，天津大學各附屬醫院累計派出110名醫務工作者馳援湖北。在天津「戰疫主戰場」的天津大學海河醫院，醫護人員成為津沽大地上抗擊疫情的急先鋒、救治患者的主力軍。各附屬醫院挺身而出，支援海河，共同承擔起天津市新冠肺炎的主要救治任務。

大會之後，學校還舉行了抗擊疫情附屬醫院先進人物事蹟報告會，邀請了天津大學天津醫院副院長、天津市第2批援鄂醫療隊副隊長徐衛國等人，向全校師生分享一綫戰「疫」故事。

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