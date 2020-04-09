【神州快訊】天津梁啟超紀念館恢復開館

自4月8日起，天津梁啟超紀念館有序恢復對外開放。疫情防控期間，紀念館將實行限流參觀，每日總接待量不超過200人次，瞬時接待量不超過50人次。當館內人員密度較大時，將根據實際情況採取相應措施，安排專人在館內外進行疏導分流。遊客須出示個人健康碼，顯示為「綠碼」後，再掃描「津門戰疫」二維碼，掃碼成功方可進館參觀，並且必須全程佩戴口罩，接受體溫檢測，對於拒絕接受體溫檢測或體溫超過37.3℃的人員，將謝絕入館參觀。

此外，紀念館還對全體員工進行了防疫安全服務專業培訓，對場館採取全方位消毒並制定了應急保障預案。

據了解，紀念館位於天津河北區民族路，是中國近代著名思想家梁啟超先生在原意租界的晚年居住地，現為全國重點文物保護單位、國家AAA級旅遊景區和天津市愛國主義教育基地。紀念館為義大利風格建築，由「舊居」和「飲冰室」書齋2座歐式洋樓組成，總建築面積2,050平方米。「舊居」內是主題為《梁啟超與近代中國》的展覽，以大量的歷史文獻、照片為主，輔以多媒體影視廳、觸摸屏等多種現代化展陳手段來擴展展覽內容，增強互動性。「飲冰室」書齋則通過百餘件傢俱及用品的復原陳設，再現了梁啟超當年工作及生活情景。

（資料由客戶提供）