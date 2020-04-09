【神州快訊】浙江鼓勵發展總部經濟

日前，浙江省發改委印發《浙江省鼓勵和引導發展總部經濟的若干意見》。文件指，預計到2025年，浙江總部經濟發展能級和集聚輻射能力明顯提升，企業（機構）總部數量累計增長20%。

據介紹，《意見》中所稱的企業（機構）總部分為企業型總部和機構型總部。企業型總部為在浙江省內註冊並開展經營活動，對其投資機構擁有控制權或行使管理權的獨立法人企業組織。機構型總部為省外、境外企業在浙江省內註冊並開展經營活動，在2個（含）以上省級區域內提供管理決策、資金管理、採購、銷售、物流、結算、研發、培訓等服務的獨立法人企業組織，包括區域性總部和功能性總部。

企業型總部需在上年末淨資產達到1億元（人民幣，下同）；上年度營業收入（銷售收入）超過10億元；在浙江省外擁有2個（含）以上子公司或分公司。機構型總部需在上年末淨資產達到5,000萬元；上年度營業收入（銷售收入）超過10億元；在浙江省外擁有或被授權管理2個（含）以上子公司或分公司。

據悉，浙江各設區市對帶動產業結構調整、就業及稅收貢獻突出、提升區域競爭力的企業（機構）總部，可研究制定相應激勵措施。文件中還涉及了優化營商環境、構建產業生態、總部基地（中心）建設、用地用房支持、創新支持、金融支持、知識產權保護、出入境便利化、「走出去」服務等政策。

該《意見》自2020年5月1日起施行，有效期6年。

（資料由浙江省新聞辦提供）