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【神州快訊】海河遊船文明祭掃寄哀思 多項舉措嚴把防疫關

特約 12:15 2020/04/09

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日前，天津海河遊船開啟試運營模式，恢復運營初期，遊船公司將繼續以疫情防控、提供安全乘船環境作為工作重點，為廣大遊客提供安全、舒適、放心的遊覽環境。

據遊船公司負責人介紹，除測溫、引導等基礎防控工作，疫情期間，遊船公司還制定了一系列的防控防疫措施及預案，每個環節都嚴格把控，員工培訓考核通過後方可上崗，保障遊客健康安全。目前海河遊船所有航班實施綫上實名制預約購票，需提前實名預約，並持有效證件驗票登船。

此外，今年清明節，海河遊船公司還與天津市水務局海河管理處聯合舉辦了「文明共祭」活動。為保證該活動的綠色環保，遊船公司設置了專門點位進行鮮花拋灑，拋灑後，由水務局海河管理處配合將花瓣打撈，以達到環保效果，共同傳遞文明、綠色的清明新風。

遊船公司負責人表示，公司今年將加快實施創新驅動發展戰略，推進體育、旅遊融合發展，依託天津市獨特的水域資源，將陸續增設帆船、皮划艇等體旅結合的水上休閒運動項目，推進體育健身運動全民化、常態化、休閒化發展，探索體育與旅遊結合的全新領域，並將其培育成有熱度、有流量的「網紅打卡地」，向廣大遊客傳遞健康、樂活的海河遊覽新風尚。

（資料由客戶提供）

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