內地就「可食用動物」名單徵意見 狗為伴侶動物擬禁食

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）疫情肆虐全球，野味被指可能是新冠病毒源頭，內地加強管制整頓。至於哪些陸生動物可以食用？就要看「白名單」。內地昨起就名單徵求意見，而有關當局表示，狗已從傳統家畜「特化」為伴侶動物，不宜列入畜禽管理。

農業農村部昨日在官網公布《國家畜禽遺傳資源目錄（徵求意見稿）》，公開徵求意見1個月。《目錄》包括家養的傳統畜禽和特種畜禽共31個種，大部分可以用於食用等商業利用。

【新型冠狀病毒】袁國勇批病毒源於食野味 稱中國人應學德國公民意識

【新冠肺炎】疫情教訓 吃野味廣東最高罰20倍金額

【新冠肺炎】深圳立法禁狗肉 食品公司卻駁︰吃狗肉是文化自信

【新冠肺炎】小區防疫禁遛狗 兩Poodle遭舉報被打死

其中，傳統畜禽18種，包括豬、普通牛、瘤牛、水牛、犛牛、大額牛、綿羊、山羊、馬、驢、駱駝、兔、雞、鴨、鵝、火雞、鴿、鵪鶉等。

特種畜禽13種，包括梅花鹿、馬鹿、馴鹿、羊駝、珍珠雞、雉雞、鷓鴣、綠頭鴨、鴕鳥、水貂、銀狐、藍狐、貉等。

其中，水貂、銀狐、藍狐、貉等毛皮動物，中國已經培育出適宜家養的品種，主要用於毛皮加工和產品出口，非食用。

至於狗是否列入《目錄》？農業農村部在說明中回應，隨著人類文明進步和公眾對動物保護的關注及偏愛，狗已從傳統家畜「特化」為伴侶動物，國際上普遍不作為畜禽，中國不宜列入畜禽管理。

因新冠肺炎疫情 內地整頓野味市場

新冠肺炎疫情發生後，全國大常委會出台《關於全面禁止非法野生動物交易、革除濫食野生動物陋習、切實保障人民群眾生命健康安全的決定》，明確全面禁止食用國家保護的「有重要生態、科學、社會價值的陸生野生動物」及其他陸生野生動物，包括人工繁育、人工飼養的陸生野生動物。列入畜禽遺傳資源目錄的動物，屬於家畜家禽，適用《畜牧法》規定。

【新冠肺炎】內地野味商販料市場仍有需求 加大懲罰只會推高售價

浙江動物園奇案 竟把肺炎東北虎當野味賣

【新冠肺炎】全國人大推禁食野味條例後 深圳打響禁食寵物第一槍

內地澎湃新聞引述北京林業大學野生動物研究所所長時坤此前受訪稱，《決定》明確列入畜禽遺傳資源目錄的動物，屬於家畜家禽，適用《畜牧法》的規定。這表明人工養殖的動物只要列入目錄，就可以按其規定的方向進行利用。列明為食用的，就允許食用。

報道指出，對陸生動物而言，目錄中所列允許食用的動物種類，其人工養殖種群准許食用，但其野外種群和該目錄以外的其他所有陸生野生動物，均屬於禁止食用範圍。

責任編輯：伍樂

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ

立即訂閱專享無間斷美股分析： http://bit.ly/2ZN5x1l