【神州快訊】濱海新區隔離醫學觀察點的「堅守」與「溫情」

自天津成為部分赴京國際航班第一入境點後，濱海新區多處集中隔離點承擔起入境人員集中隔離的任務。根據濱海新區全力實施新冠肺炎「外防輸入」防控策略的要求，中新天津生態城第一社區衛生服務站站長、濱海新區某隔離點醫學隔離觀察組組長劉強，與其餘6名生態城的醫護人員組成醫療小組，為隔離人員提供醫學留觀服務。

據劉強介紹，在隔離點內，醫療小組需要24小時在崗待命，小組成員輪班上崗，在為隔離人員提供醫學觀察服務的同時，也需滿足其日常生活需求。此外，生態城充分發揮中新友好圖書館館藏資源豐富的優勢，為每個房間都提供了中外文圖書。針對一些隔離人員提出的「選書」要求，生態城也積極協調，提供具有生態城特色的文化暖心服務。

同時，為做好隔離政策宣講和生活服務保障，了解並協調解決可能遇到的困難，醫療組成員會及時與隔離人員進行溝通，記錄各類需求，提供精准服務。劉強表示，濱海新區和生態城管委會注重和關心隔離點工作人員的工作情況及生活需求，準備了充足的防疫物資，讓工作人員都能感受到來自後方「大家庭」的溫暖，並把這份「家的感覺」傳遞給每一名隔離人員，讓他們感受到來自濱海新區、來自生態城的溫暖。

一名來自德國的隔離人員在離開隔離點時，把寫有「謝謝」2個字的紙條留在了房間裏，上面還畫有1個充滿中國禮儀的「抱拳」動作。他說這是自己照着翻譯軟件，一筆一劃學着寫下來的。簡單的2個漢字裏，裝着一份跨越了國籍的情誼。

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