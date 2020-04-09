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【新冠肺炎】習再提「外防輸入 內防反彈」 或與這兩地爆疫情有關

社會熱點 12:28 2020/04/09

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新冠肺炎爆發地武漢昨已正式解封，內地一片歡欣鼓舞，不過，專家提醒這不代表疫情結束，中共總書記習近平也再次強調防疫工作要「外防輸入，內防反彈」。事實上，從黑龍江、廣州近期事件看，內地防疫仍艱鉅，防輸入疫情風險成為下一階段抗疫硬仗。

黑龍江累計境外輸入確診達127例

內地肺炎疫情向好，不過，近期有兩地疫情值得引起重視，其一是，中俄邊境的黑龍江綏芬河，黑龍江衛健委今日發布，該省昨新增境外輸入確診病例40例，累計報告境外輸入確診病例達127例。黑龍江累計境外輸入無症狀感染者也有154例。

這些上述病例均為取道綏芬河口岸、從俄羅斯回國的中國公民。綏芬河市戶籍人口僅約7萬人，當地防疫壓力陡增，當局急忙宣布臨時關閉全部中俄陸路邊境口岸，綏芬河市昨日起所有小區再次實行封閉管理，當地6日開始也將一座辦公樓改建成方艙醫院，可容納最多600人，預計11日（周六）就能完工並投入使用。

【新冠肺炎】黑龍江增40宗輸入  綏芬河搶建方艙醫院 中俄陸路口岸全關

【新冠肺炎】網傳廣州封鎖非洲籍聚居社區 市衞健委稱疫情受控

廣州逾3萬入境人士集中或居家隔離

另一個引發民眾擔憂爆疫情的，是廣州越秀區礦泉街的黑人社區，這條街靠近有「廣州小非洲」之稱的三元里，也聚集了很多非洲商販。廣州當局日前在排查外籍入境人員時，發現5例尼日利亞籍確診病例，其中有4人曾在短時間內多次到越秀區礦泉街「美妙美食店」用餐。這些尼日利亞人傳染了店主莊某和其他3人，莊某的女兒和她的玩伴隨後也確診。

【武漢解封】武漢是隱形患者主要來源 解封未減民眾恐懼

【肺炎疫情】新冠病毒傳播力有幾勁？ 滬專家：接近1傳4

廣州衛健委日前通報表示，該市已全面排查管理高風險國家在穗人員3779人，全部進行核酸檢測，並對多達逾3萬入境人士（含6千多名外籍人士）進行集中隔離或居家隔離。

黑龍江和廣州的事件凸顯，內地防疫戰遠未取得勝利，甚至仍將持續較長時間，民眾短期內不能放鬆警惕。

中共總書記習近平昨天召開政治局常務會時就表示，中國防範疫情輸入壓力不斷加大，復工復產和經濟社會發展面臨新的困難和挑戰。面對嚴峻複雜的國際疫情和世界經濟形勢，要堅持底綫思維，做好「較長時間」應對外部環境變化的思想準備和工作準備。

【新冠肺炎】中國加強無症狀感染者管理：發現兩小時內通報

【中國經濟】復工數據立立亂  實際進度不容樂觀

【武漢解封】衛健委專家曾光：全國防控未放鬆 武漢解封不意味疫情結束

習近平說，要統籌推進疫情防控和經濟社會發展工作，「外防輸入、內防反彈」防控工作絕不能放鬆，經濟社會發展工作要加大力度。

【武漢解封】出城大軍湧珠三角 多地防疫要求武漢人員核酸檢測

本報記者：伍樂

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響

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疫情 政治 經濟 習近平 中國共產黨 中共中央政治局 武漢 非洲 俄羅斯 廣州

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