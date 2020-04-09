世衛譚德塞斥台灣人身攻擊 蔡英文想邀他訪台感受這件事

新冠肺炎疫情蔓延全球之際，世界衛生組織（WHO）總幹事譚德塞周三（8日）點名台灣，在過去兩、三個月對他人身攻擊，自己受到種族歧視。台灣的蔡英文總統在Facebook發文，對於台灣被指發動種族歧視攻擊言論，表達強烈抗議，強調台灣反對任何形式歧視，並想借此機會邀請譚德塞訪台，感受在遭受歧視和孤立之中，堅持走向世界。

她又稱，如果譚德塞能抵擋中國大陸的壓力，踏上台灣的土地，就能理解真正受到不公平待遇的是台灣人民。重申只有台灣加入，世衛拼圖才會完整。

蔡英文在Facebook發文表示，對於台灣被指控在國際社會上發動種族歧視攻擊的言論，要表達強烈抗議。她稱，台灣向來反對任何形式的歧視，「我們長年被排除在國際組織之外，比誰都知道被歧視和孤立是什麼滋味」。

▲ 蔡英文

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她說，借今天這個機會，想邀請譚德塞訪問台灣，「感受一下台灣人民如何努力在遭受歧視和孤立之中，堅持走向世界、貢獻國際社會」。

抗議指控 稱真正受不公待遇是台灣人民

蔡英文指出，在世界各地，包括譚德塞的家鄉在內，都可以看到台灣醫療人員和志願工作者奉獻，強調台灣從沒因為無法加入國際組織，就減少對國際的支持。而疫情期間，台灣傾力防疫成績受世界矚目，即使世衛因政治將台灣排除在外，台灣還仍主動援助口罩等防疫物資，給疫情嚴重國家的醫護人員。

「#TaiwanCanHelp，而且Taiwan is helping，這一點，從來不會因為國度或種族而有差別。」蔡英文強調，自由、民主、多元、包容，是台灣人堅信的價值，不會接受利用種族歧視的言論，來攻擊不同意見的人。

「如果譚德塞能抵擋中國的壓力，踏上台灣的土地，就能了解到我們對防疫的努力，並且理解真正受到不公平待遇的，其實是台灣人民。我相信只有台灣的加入，世界衛生組織的拼圖才會完整。」蔡英文寫道。

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此外，台灣的行政院發言人Kolas今天表示，譚德塞指稱的內容根本不存在，行政院非常震驚錯愕，她說，「假訊息比病毒傳播更快」。稍早前，台灣的外交部今嚴正聲明是不實指控，並要求譚德塞向台灣道歉。

責任編輯：伍樂

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