  • 25°C
香港時間 : 2020409日 (四) 14:58
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 新冠肺炎 COVID-19 確診個案 口罩 冠狀病毒 中國經濟 中美貿易協議 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

世衛譚德塞斥台灣人身攻擊 蔡英文想邀他訪台感受這件事

國情動向 12:56 2020/04/09

分享：

新冠肺炎疫情蔓延全球之際，世界衛生組織（WHO）總幹事譚德塞周三（8日）點名台灣，在過去兩、三個月對他人身攻擊，自己受到種族歧視。台灣的蔡英文總統在Facebook發文，對於台灣被指發動種族歧視攻擊言論，表達強烈抗議，強調台灣反對任何形式歧視，並想借此機會邀請譚德塞訪台，感受在遭受歧視和孤立之中，堅持走向世界。

她又稱，如果譚德塞能抵擋中國大陸的壓力，踏上台灣的土地，就能理解真正受到不公平待遇的是台灣人民。重申只有台灣加入，世衛拼圖才會完整。

蔡英文在Facebook發文表示，對於台灣被指控在國際社會上發動種族歧視攻擊的言論，要表達強烈抗議。她稱，台灣向來反對任何形式的歧視，「我們長年被排除在國際組織之外，比誰都知道被歧視和孤立是什麼滋味」。

蔡英文

【全球大流行】譚德塞點名斥台灣人身攻擊他 台灣批不實要求道歉

【新冠肺炎】蔡英文發日文推特撐日本 安倍轉發籲日台一起加油

【肺炎疫情】台灣新快篩試劑領先國際 檢測新冠病毒10分鐘有結果

她說，借今天這個機會，想邀請譚德塞訪問台灣，「感受一下台灣人民如何努力在遭受歧視和孤立之中，堅持走向世界、貢獻國際社會」。

抗議指控 稱真正受不公待遇是台灣人民

蔡英文指出，在世界各地，包括譚德塞的家鄉在內，都可以看到台灣醫療人員和志願工作者奉獻，強調台灣從沒因為無法加入國際組織，就減少對國際的支持。而疫情期間，台灣傾力防疫成績受世界矚目，即使世衛因政治將台灣排除在外，台灣還仍主動援助口罩等防疫物資，給疫情嚴重國家的醫護人員。

「#TaiwanCanHelp，而且Taiwan is helping，這一點，從來不會因為國度或種族而有差別。」蔡英文強調，自由、民主、多元、包容，是台灣人堅信的價值，不會接受利用種族歧視的言論，來攻擊不同意見的人。

「如果譚德塞能抵擋中國的壓力，踏上台灣的土地，就能了解到我們對防疫的努力，並且理解真正受到不公平待遇的，其實是台灣人民。我相信只有台灣的加入，世界衛生組織的拼圖才會完整。」蔡英文寫道。

【新冠肺炎】美權威期刊：台灣防疫勝中美　細小卻科技先進

台灣推「抗疫外交」向外國捐千萬個口罩　勢觸怒大陸

【抗疫外交】台灣宣布捐口罩 美國務院讚是「真朋友」

此外，台灣的行政院發言人Kolas今天表示，譚德塞指稱的內容根本不存在，行政院非常震驚錯愕，她說，「假訊息比病毒傳播更快」。稍早前，台灣的外交部今嚴正聲明是不實指控，並要求譚德塞向台灣道歉。

責任編輯：伍樂

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ

立即訂閱專享無間斷美股分析： http://bit.ly/2ZN5x1l

疫情 歧視 外交 政治 譚德塞 蔡英文 口罩 台灣 中國 世界衞生組織

上一篇文章

【美國大選2020】當對中國強硬變「政治正確」　拜登縱當總統也難親華

下一篇文章

特朗普回應世衛譚德塞「屍袋論」　再稱世衛以中國為中心
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【美國疫情】白宮決策內幕曝光！納瓦羅曾就中國疫情提警告：美國可能要死120萬人
【美國疫情】白宮決策內幕曝光！納瓦羅曾就中國疫情提警告：美國可能要死120萬人
特朗普回應世衛譚德塞「屍袋論」　再稱世衛以中國為中心
特朗普回應世衛譚德塞「屍袋論」　再稱世衛以中國為中心
【中美關係】趙立堅現身回應「美軍播毒論」：反映對污名化中國的義憤
【中美關係】趙立堅現身回應「美軍播毒論」：反映對污名化中國的義憤
特朗普稱世衛搞砸防疫 「他們收美國錢卻以中國為中心」
特朗普稱世衛搞砸防疫 「他們收美國錢卻以中國為中心」
華春瑩Twitter連發3文：指摘中國隱暪真相是一種敲詐
華春瑩Twitter連發3文：指摘中國隱暪真相是一種敲詐
【中美關係】美國撤僑 釋放「戰爭」訊號？
【中美關係】美國撤僑 釋放「戰爭」訊號？