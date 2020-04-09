華為：首季消費者業務增長良好 疫情影響海外市場跌

中國電訊設備商華為消費者業務總裁余承東表示，今年首季華為消費者業務營收保持很好的增長，其中國內市場保持增長，海外市場有些下跌，主要受累於去年同期基數較高及新冠肺炎疫情的影響。

稱中國市場很快恢復

余承東今日在接受內地傳媒採訪時透露，中國市場很快恢復，2月底3月初業務就迅速恢復，其中3月保持70%至80%增長，整個首季增幅還是比較大。

他相信，下半年也會很好，全年有信心保持增長。不過，他也指出，美國還在進一步制裁晶圓廠， 如果市場不進一步惡化的話，消費者業務還會保持很好的增長。

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華為P40手機已完全沒有谷歌產品

他又稱，華為P40手機海外正陸續鋪貨中，這款手機已經完全沒有谷歌（Google）的產品；之前海外推出搭載HMS(華為流動服務)的P40 Lite手機也賣得很好。

他稱，華為供應鏈可以做到不用美國的器件，但還是保留了少量的美國器件，與美國供應商保持合作關係，「照顧他們的生意」。

「我們沒有說全部用國產的，當然國產東西多一些，美國的大幅減少了，原則上我們可以完全實現對美國器件的替代，但我們照顧他們的生意。中國企業的能力愈來愈強，我們給國內的企業更多機會。」余承東表示，中美之間相互依存，如果反制對雙方都是很大的傷害。

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余承東又說，華為折疊屏手機是虧損的，至今已經虧損6000萬至7000萬美元。一台1.7萬元人民幣的手機，實際上市是虧本的，將來良率提升，規模起來才能扭虧為盈。

責任編輯：蒯宇澄

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