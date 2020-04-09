2600元扣2000元？ 湖南懷化教師工資遭扣促消費款惹議

內地新冠肺炎疫情緩和，政策重點轉向穩經濟，多地推出數百萬元到上億元（人民幣，下同）不等的消費券政策谷內需，幫助相關行業恢復經營。不過，有地方被揭透過扣除公職人員促進消費，引發爭議。網傳湖南懷化要求從教師工資扣取促進消費款，薪金2600元要扣2000元。

有傳媒昨引述有關當局工作人員稱，不只教師，「我們都要扣」。由於引發爭議，官方日前已不強制要求，改為「處級以下自願」。

網民質疑變相強制消費

近日內地網傳戴圖顯示，根據懷財辦要求，要從工資中扣取促進消費款，幹部職工應在5月5日前在懷化消費完畢。

有關通知提到，扣除標準是：績效工資是2600元的扣2000 元，2350 元的扣1500 元，2140 元扣1000 元，其他扣500 元。又提醒可能充不了水電燃氣物業費，但懷化各區縣都能消費，吃飯、加油、商超、小賣部、充話費。

有網民質疑憑什麼扣人工，又批評有關做法變相強制消費。還有人比較香港、澳門是派錢，內地卻從老百姓身上拿錢。

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「紅星新聞」引述多個消息稱，日前懷化市財政局的確下上述37號文件，要求從所有公務人員工資中扣除促進消費款，標準不一。

處級以下改為自願扣

記者以教師身份諮詢懷化市財政局，一位工作人員稱，有關文件是懷化市財政局和總工會聯合發文。至於要求從工資中扣取消費款，「不光教師要扣，我們也要扣」。但因37號文件引發爭議，所以「昨天又發了一個文件，說是廳級幹部直接扣，處級和科級幹部自願扣，不做強制要求了」。

懷化市總工會工作人員證實此事，稱從工資中扣取促進消費款一事，以市財政局為主，但「 昨天又出台了一個文件，廳級幹部執行，處級幹部倡導執行，科級和科級以下自願」。

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事件繼續發酵，《新京報》今日報道，有學校已通知取消此項規定。報道引述 市財政局工作人員稱， 消費款並非上繳，而是仍由個人使用，指定用於消費。 另有該局工作人員稱，財政局正與市政府研究具體解決辦法。

網民反應：

善心善行善果520：天天世界第二大經濟體，資本主義國家都是在給老百姓發錢，別噴，這是事實 一九青春：香港，澳門，都是直接發錢，怎麼還到老百姓口袋裡拿錢呢，這個官員不應該撤職麼？？？ 人類迷惑行為bot：工資本來就不多，還這樣扣？ 冬季貳拾陸：赤裸裸的搶劫 請交年費：自願？誰敢不自願

責任編輯： 伍樂

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