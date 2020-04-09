【全球大流行】中國為在西班牙留學生開臨時班機 搭機需滿足嚴格條件

新冠肺炎全球大流行，歐洲尤其是西班牙的情況不容樂觀，中國駐西班牙大使館擬為有困難、急需回國的在西中國留學生開通臨時商業航班，能否搭乘此航班有嚴格要求，有發熱等症狀者、有家長陪伴的未成年留學生、公派留學生和訪問學者等不得搭乘。

已購票者需填報近期出行資料

據內地新京報，中國駐西班牙大使館擬為有困難、急需回國的在西中國留學生開通臨時商業航班，使館將根據全西班牙中國留學生報備信息，按照國內要求和標準梳理留學生乘客名單。根據要求，搭乘臨時商業航班的在西留學人員需要滿足多個條件。

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相應人員除持有西班牙學生居留或學生簽證在西留學生，確有困難且急需回國外，已購票旅客在登機前需提前通過防疫健康碼國際版小程序，逐日填報個人資料、健康狀況、近期出行情況等信息。未成年留學生的西班牙監護和其他人員不能陪同乘機。

四類人員不得搭乘 包括外交官未成年家屬

其中，四類人員不得搭乘：確診病例、疑似病例、有發熱等症狀者、密切接觸者等人員；有家長陪伴的未成年留學生；公派留學生和訪問學者；駐西班牙使領館任何外交官及家屬（無論是否未成年）、在外留學的外交系統人員。

此外，搭乘臨時商業航班機票和回國隔離費用自理。

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據約翰霍普金斯大學CSSE數據，西班牙目前確診病例已有148,220例，死亡14,792例。

責任編輯：費風

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