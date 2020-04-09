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【新冠肺炎】中國駐俄領館發信 籲當地華商工人避免回國

社會熱點 14:20 2020/04/09

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新冠肺炎疫情全球蔓延，內地面臨境外尤其是邊境輸入疫情風險，近日俄羅斯輸入病例激增。中國駐符拉迪沃斯托克（海參崴）總領事閆文濱昨發信，呼籲在當地的華商和務工人員，避免長途旅行，包括回國計劃。目前中俄陸路口岸已全部關閉。

華商和務工人員是該館領區最大的中國公民群體，閆文濱在信中表示，俄羅斯疫情總體相對較輕，而遠東地區地廣人稀，防疫條件更有優勢，各地政府早已採取及時有力的防控措施。

他稱，該館領區迄今確診病例很少，截至4月8日，濱海邊疆區累計11宗、薩哈林6宗、堪察加2宗、馬加丹1宗。總體形勢應該是可控的，莫要恐慌焦慮。

中俄邊境 黑龍江綏芬河錄多宗輸入病例

對於近期從中俄邊境、黑龍江綏芬河口岸回國人員中，有多宗新冠肺炎確診病例及無症狀感染者，閆文濱表示，長時間乘坐飛機、火車、大巴等密閉式交通工具，感染新冠病毒風險很大。除非有十分必要，目前應避免長途旅行，包括回國計劃。

【新冠肺炎】黑龍江增40宗輸入 綏芬河搶建方艙醫院 中俄陸路口岸全關

【新冠肺炎】境外輸入80多宗 中俄邊境綏芬河市再次封閉小區

【肺炎疫情】大量中國人取道俄羅斯陸路回國 黑龍江邊境添壓日增20確診

他又提醒，在俄華人要嚴格遵守居家隔離，盡量減少外出，一旦違反不僅會被罰款，還可能影響在俄居留和工作。很多華商和務工人員是集中居住，共用廚房和衛生間要加強個人防護，要有「防鄰居、防同事」的意識。華商經營的場所則要勤消毒，保持足夠的社交距離，盡量遠程辦公。

黑龍江衛健委網站今日發布，全省昨新增境外輸入確診病例40例，均從俄羅斯輸入；累計報告境外輸入確診病例127例。昨新增境外輸入無症狀感染者23例，現累計有境外輸入無症狀感染者154例。

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責任編輯：伍樂

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