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【美國大選2020】當對中國強硬變「政治正確」　拜登縱當總統也難親華

國情動向 14:33 2020/04/09

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美國前副總統拜登幾可確定，將代表民主黨出戰年底大選。由於共和黨的總統特朗普正在新型冠狀病毒肺炎疫情中陷窘，銀髮拜登勝算或比此前放大。拜登曾被標籤為知華、友華派，有論者推演拜登一旦當選，會成為中美關係改善窗口。但事實真的如此嗎？一切要由美國政治風向、乃至眼下疫情說起。

形勢落後的美國民主黨總統參選人桑德斯（Bernie Sanders）宣布退選，令黨內提名戰提前落幕，拜登（Joe Biden）將代表民主黨出選，尋求阻止共和黨的總統特朗普連任。

78歲的拜登曾以友華著稱

值得注意的是，現年78歲的拜登多年來一直被視與中國友善的人物。例如，儘管中美貿易戰去年逐步升級，拜登4月底在艾奧瓦州的競選集會時仍淡化中美衝突，稱中國不是美國的競爭對手，還說「中國會吃掉我們的午餐嗎」。

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這引證了外界過去給他的標籤：拜登好親華！但必須注意是，拜登對中國的友好、至少是表面上的友好，其實並不是必然的。

就在中美貿易戰全面白熱化後、分水嶺大概是去年5至6月間，拜登開始對中國每多批評。

此時，中美角力更尖銳，特朗普政府將價值2000億美元的中國商品的關稅從10%提高到25%，又把華為納入限制輸出技術的清單，中國揚言報復、美國政界上下敵愾同仇。

中美角力白熱化　拜登似轉舦

拜登言語上對中國變得不那麼友善，在去年6月他在艾奧瓦州的演講中可見一斑，他對「中國這個共產主義國家的經濟和軍事崛起感到擔憂」。

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接下來，拜登以一連串強硬言語狠批中國，「我們正在和中國競爭」，「我們需要對中國強硬」；同時又呼籲「盟國結成統一戰線，挑戰中國的凌虐行爲」，強調「我們需要團結世界經濟的一半以上，讓中國爲他們的欺騙行爲承擔責任，讓人們齊聲反對中國的鎮壓」。

值得注意是，拜登罕有地用了諸如「中共」等充滿意識形態、甚至帶有敵意的措詞狠批中國，態度可謂180度轉變。

拜登這種對中國強硬的訊號，不是偶然，而是延續到今年。他早前雖然抨擊了特朗普對伊朗的行動，稱此舉將美國置於戰爭邊緣；但同時強調，這給予中國和俄羅斯可乘之機。顯然，拜登的潛台詞是認為中國是應「時時防範」的敵人。

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拜登為何會出現如此逆轉，一切要從美國政治風向說起。特朗普政府在2017年國家安全報告裡，把中國定位為戰略競爭對手、又把鷹派人物羅致進入白宮，複製類似列根時代的冷戰氣氛；結果將美國政界、乃至社會潛藏多年對中國崛起的憂慮喚醒，全美從上而下出現對中國強硬，遏制中國的訴求，覆水難收。

美國政界對華強硬　拜登想軟也難

在此前氛圍下，美國國會《國防授權法》、《台灣旅行法》、《香港人權與民主法案》從國會到白宮，都罕有地出現現兩黨聯手、白宮國會一致的情況，暢通無阻地過關執行。

美國政體是選舉式民主，政客和總統無論是鷹是鴿，都要服膺於政界主流意識形態，說白一點就是必須在選票前謙卑。拜登的轉向，便是在這種邏輯下出現。

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更重要是，當前新冠肺炎疫情更成了中美關係惡化的一服催化劑。兩國在病毒起源、誰隱瞞疫情等議題上，互相開火，美國從國會到白宮官員，都表達了對中國的不滿，中方則反脣相稽，宣稱美國「甩鍋」。

美國醫療用品短缺，也令美國產業鏈長期放在中國的問題浮現出來，輿論要求美國把生產綫移回美國本土的聲音也放大，中美經濟矛盾再添一筆。

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疫情、疾病和恐懼不僅被中美政界炒作，也無可避免讓美國一般民眾感受到，令美國人對中國的負面印象放大－－儘管這種負面看法是否理性，有討論空間。

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這些綜合因素下，中美矛盾陰影擴大，與中國保持距離恐已成美國的「政治正確」，就算拜登鬥贏特朗普，以髮銀之齡登上總統寶座，他的政治路綫也不可能親華；在國會制約下，他極可能要延續對華強硬路綫、甚至要比共和黨更硬，顯示「我比特朗普更敢於向中國說不」！

或者又說，拜登上場如要走親華路綫，惟一可能性是發生了不可預計事件、拜登有能力扭轉美國政治社會上上下下對中國的負面印象。但這種偶然會出現嗎？如不出現，就中美關係而言，拜登做總統又如何？

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