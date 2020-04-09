【中美角力】特朗普問來自哪裡 上海東方衛視記者：來自台灣（有片）

繼香港鳳凰衛視記者日前被美國總統特朗普質疑來自中國政府後，在8日的白宮記者會上，一名亞洲記者獲得提問機會，特朗普同樣問他「你哪裡來的？」該名記者回答「台灣」，但其實是上海東方衛視駐白宮的台灣籍記者張經義。

張經義在記者會中獲特朗普點名提問，但特朗普先是問他「哪裡來的？」張經義回說「台灣」，特朗普聽聞後說了一聲「很好」。張經義分別問了歐洲運輸醫療物資至伊朗，以及美國總統大選的問題，皆無牽涉到中美台之間的關係。

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經查，張經義確實是台灣人，且擁有台灣的國立政治大學新聞、阿拉伯語雙學位，在媒體圈以首名獲得美國白宮官方、白宮記者協會「雙重認證」的中文記者為人所知，並以採訪白宮的所見所聞出版《白宮義見》一書，也曾上過台灣廣播節目、雜誌專訪。

事實上，記者通常在記者會上都會報上媒體名字，因此張經義的舉動引起網民正反辯論。有網民稱中國記者笑們「不敢自報家門」、「昨天冒充香港，今天冒充台灣」。



不過，也有網民在微博幫張經義說話，稱他的確是在台灣出生並念書，並沒有說謊，而此事反顯得特朗普很小氣。

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責任編輯：伍樂

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