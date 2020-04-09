新冠疫情+兩岸關係形勢　陸暫停赴台升讀工作

中國教育部網站消息，教育部港澳台辦負責人日前接受記者採訪時表示，綜合考慮當前新冠肺炎疫情防控及兩岸關係形勢，決定暫停2020年大陸各地各學歷層級畢業生赴台升讀工作；對已在島內高校就讀並願繼續在台升讀的陸生，可依自願原則在島內繼續升讀。

教育部指出，當務之急，要解決陸生返回台灣高校就讀受阻問題，切實維護他們的正當權益。大陸高校今年對台招生政策不變，有關高校招生信息已在大陸高校面向港澳台招生信息網發布。

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2天前，教育部曾表示，台灣當局2月6日宣布暫停大陸居民赴台，而台灣各高校已於2月底至3月初陸續開學，使得大多數在台就讀的陸生無法正常返校，嚴重損害其正當權益。對於近一段時間以來廣大陸生的強烈訴求，台灣當局仍漠然處之、無動於衷、聽之任之、無所作為。同時，台灣有關高校沒有為陸生爭取到應有的返校就讀權利，甚至試圖將陸生推出校園、推卸責任。

教育部敦促台灣當局立即改變針對陸生的不合理限制，不應片面強調防疫而罔顧陸生返校就學權利。在陸生無法返校或延期返校的情況下，台灣有關高校應當重視陸生學雜費及住宿費減免，提升網課開課數量和質量等方面的訴求，採取補救措施，合理解決陸生就學和生活面臨的實際問題。

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責任編輯：伍樂

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