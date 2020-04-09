【新冠肺炎】廣州野生動物禁食令具地域特色：不得以藥膳名義

新冠肺炎肆虐多地，有研究認為病毒源頭在於野生動物，內地多地出台措施禁食野味。廣州近日出台的禁食條例極具地域特色，其中一條是，任何單位和個人不得以藥膳的名義食用或者經營禁止食用的野生動物及其製品。禁止食用的野生動物及其製品作為藥品使用的，應當遵守有關藥品管理的法律、法規。

不得以藥膳名義 食用禁食的野生動物及其製品

據內媒，日前，廣州市十五屆人大常委會第三十五次會議表決通過了《廣州市禁止濫食野生動物條例》(簡稱《條例》)。與之前的征求意見稿相比，《條例》增加了對公職人員的條款，規定公職人員、先進模範人物、社會公眾人物應當在禁止濫食野生動物工作中發揮表率作用。公職人員違反條例規定食用野生動物的，由有關行政管理部門處罰後，移交監察機關追究相關責任。

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鑒於廣州市中醫藥文化深厚，《條例》在第六條規定任何單位和個人不得以藥膳的名義食用或者經營禁止食用的野生動物及其製品。禁止食用的野生動物及其製品作為藥品使用的，應當遵守有關藥品管理的法律、法規。

以藥膳名義食用 最高處20倍罰款

屬國家重點保護野生動物及其製品的，處野生動物及其制品價值五倍以上二十倍以下的罰款，對組織食用者處以十倍以上二十倍以下罰款；屬於非國家重點保護野生動物或其他非法律法規保護的野生動物的，處野生動物價值一倍以上五倍以下的罰款，對組織食用者處以三倍以上五倍以下罰款；以藥膳的名義經營禁止食用的野生動物及其製品的，屬於國家重點保護野生動物及其制品的，並處野生動物及其制品價值五倍以上二十倍以下的罰款。

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《條例》規定，在廣州市行政區域內，禁止食用三類野生動物，包括野外環境中自然生長繁殖的陸生野生動物和人工繁育、人工飼養的陸生野生動物；國家重點保護的水生野生動物；法律規定禁止食用的其他野生動物。按照《中華人民共和國畜牧法》《中華人民共和國漁業法》管理的野生動物或者野生動物人工種群，不適用本條例。

責任編輯：尹航

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