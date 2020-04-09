【中國經濟】滬指震盪升0.4% 科技股走強創指升1.6%

隔夜美股繼續上漲，A股三大指數今日全線亦上漲，滬指震盪收升0.4% ，科技板塊走強，創指升1.6%。

兩市成交縮量 合計6532億元

滬深兩市今日集體高開，指數小幅衝高後震盪回落。創指走高，一度重回2000點，截至收市，上證指數報2825.9點，升0.37%，深成指報10463.05點，升0.74%；創業板指數報1997.14點，升1.65%。

兩市成交合計6532億元（人民幣，下同），較上一交易日有所縮量，其中，滬市成交2474億元，深市成交4058億元。

盤面上，通信服務、醫療器械、化學製藥、計算機、傳媒、保險等領漲；農業板塊領跌。

展望後市，東北證券認為，資金雖然留戀於防禦性板塊，但也有部分資金開始追捧科技板塊，期望獲得成長性溢價。目前市場處於風格轉換期，切勿盲目樂觀；此時更該控制倉位，待市場企穩後再行加倉不遲。

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責任編輯：蒯宇澄

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