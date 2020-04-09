【武漢解封】防疫情二次爆發 專家倡民眾兩次核酸檢測才離漢

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）疫情最先在湖北武漢爆發，隨著疫情緩和，武漢昨日已經「解封」，惟外界憂慮無症狀感染者等會造成疫情二次爆發和擴散。有內地專家建議，應對所有出武漢人士進行兩次以上核酸檢測，做到「應檢盡檢」，符合標準後再出去。

「健康時報網」日前報道，武漢大學中南醫院呼吸與危重症醫學科首席專家楊炯表示，從近日普查數據看，武漢的無症狀感染者佔0.15%-0.3%左右，即約有一、兩萬的無症狀感染者，雖然目前看來無症狀感染者傳染性較低，但總歸有傳染性，還是需要警惕。

湖北省衛健委4月1日宣布，當日起每日通報無症狀感染者情況，截止昨日，湖北尚在醫學觀察的無症狀感染者674例。

繼續警惕無症狀感染

中國人民大學經濟研究所所長、健康經濟學專家毛振華表示，武漢解封，無疑對於所有的人都是一個好消息，但依然不能放鬆警惕，要重點關注無症狀感染者，循序漸進的解封。

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他指出，武漢開啟離漢通道後，湖北地區人員陸續外出務工，學校陸續開學，各地仍面臨艱鉅防控無症狀感染者的壓力。

他建議武漢解封後，所有出武漢的人全部進行兩次以上核酸檢測，做到應檢盡檢，符合標准後再出去。

推行願檢就檢 檢測費用約200-300元

所謂應檢盡檢，是指對需要離開武漢的，以及全國所有需要隔離醫學觀察的人員，強制進行核酸檢測。此外，還可以補充願檢就檢，即對一些企業和個人確​​有需要自願進行核酸檢測的，各地醫療機構應提供相應的檢測服務，費用由企業或個人自擔。

毛振華表示，推廣應檢盡檢和願檢就檢具高度可行性。檢測費用方面，當前核酸檢測費用約200-300元人民幣，約為隔離人員一天的費用，無論是從財政壓力還是從企業、個人財務支出壓力的角度考慮，均在可承受範圍內。

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責任編輯：伍樂

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