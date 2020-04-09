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【中國經濟】野村料中國首季GDP按年負增長9% 次季仍跌0.5%

經濟脈搏 16:14 2020/04/09

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新冠肺炎疫情衝擊經濟，投行機構野村證券最新報告預計，中國一季度實際國內生產總值（GDP）按年增速將從去年四季度的6%，下滑至負增長9%；

野村指，市場對二季度經濟增速的預期可能過於樂觀，認為中國二季度增速按年仍將錄得負0.5%。

報告並認為，中國目前面臨兩大挑戰：外需驟降和第二波疫情。因此將每周更新報告的重點從此前追踪商業復甦轉向商業活動動能和第二波疫情風險。

惠譽預期中國今年GDP低於2%

此外，信用評等機構惠譽表示，中國應對新型冠狀病毒疫情的許多政策反應仍然有待推出，預期中國上半年經濟活動仍將表現疲弱，將全年GDP從去年的6.1%降至低於2%。

惠譽預估，今年中國財政赤字相當於GDP比例將從2019年的5.8%上升至8%。

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責任編輯：蒯宇澄

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