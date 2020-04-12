【中國經濟】新冠疫情打亂步伐  中國能否跳出「中等收入陷阱」？

2019年中國人均GDP（國民生產總值）達到1萬美元，進入中等收入國家行列。去年一場中美貿易戰，加上中國經濟面臨轉型陣痛期，中國經濟已在承受下行壓力，一場新冠肺炎疫症令中國能否跳出「中等收入陷阱」帶來巨大挑戰。疫症過後外部環境形勢不容樂觀，如果政策上拿捏不好，中國也會同樣陷入長期困境。

縱觀世界經濟發展史，一些國家在一定時期內實現了經濟快速增長，但在人均GDP達到一定水平後，貧富差距反而進一步拉大，經濟陷入停滯，最終陷入「中等收入陷阱」。比如拉丁美洲的墨西哥、巴西和阿根廷，東南亞的菲律賓，近幾十年來長期處於世界銀行稱之為中等收入的經濟體行列。

【中國財經】中國去年人均總收入9732美元 高於中等收入國家平均

中國月入2千算中等收入 標準未免太低

發改委：跨中等收入陷阱挑戰大 穩增長仍是首位

中共今年定下「重大戰略目標」，其中一個是在中共建黨100年，中國要全面建成小康社會目標，實現GDP比2010年翻一番。如果要達成這個目標，專家估算GDP增長要起碼在5.6%以上。

中國清華大學國家金融研究院院長朱民認為，中國人均GDP達到1萬美元，中國從今年開始開始走向高收入國家階段，能不能跨越中等收入陷阱成為核心問題，而正在此時發生疫情。

中國在改革開放後，利用人口紅利，搞大規模低水平的製造業，以及大量基礎設施建設，經濟總量不斷走高，然而這些「低垂的果實」已被摘完。

專家指，「中等收入陷阱」所描述的現象其實是指在勞動力成本快速上升的背景下，生產率提升的速度沒有跟上勞動力成本的上升，以至於經濟處於了「夾心」狀態，在勞動密集型產品方面競爭不過後發國家，在資本密集型產品方面競爭不過發達國家。這一類問題的出現，與經濟制度、經濟發展過程中對創新的重視、歷史財富分布等都有關係。

【五中布局】發改委：「十三五」最大挑戰是跨越中等收入陷阱

【十九大解讀】廣發證券：新生兒等四紅利助中國跨越中等收入陷阱

能不能跨過去，成為中國最近兩年的經濟主題——「一帶一路」在地域上擴展中國以外的需求，「中國製造2025」是科技含量上向更高層級發展，加大服務業比重是在結構上優化，三個關鍵領域，都為創造新動能，邁過陷阱。然而，三者都在疫情面前停下腳步。

更重要的是，新冠肺炎改變了世界大格局，疫情過後中國將面對兩大挑戰，外有西方國家推動「去中國化」加上外需疲弱，美國將進一步圍堵中國；內部則面對經濟持續下行及失業高升，必須依靠「放水」及加大投資，經濟轉型被拖慢。這兩點正正令中國最近幾年作為經濟新引擎的領域受到挫折。

【中美關係】新冠疫情加速中美脫鉤 中國或失全球化紅利

【中美關係】科技戰升級 美方擬收緊限制阻中國獲先進技術

【中美角力】激化國家矛盾失策 戰狼外交風向變

這場疫情還有一個意想不到的副作用。過去二十年全球經濟高度產業鏈化——國際公司往往自己不具備生產能力，而是外包給一系列企業，提供各類零件乃至組裝，而這些廠商大多位於中國。

疫情衝擊下的痛感，讓眾多企業，特別全球化浪潮中如魚得水是跨國大公司猛然驚醒，「太多雞蛋都放在中國這只籃子裡」。這種風險意識，可能在疫情過後變成行動，新一輪產業鏈洗牌在所難免，中國是否還能一家獨大？

一場全球疫症，令中國要跳出「中等收入陷阱」出現太多不明朗因素，最關鍵兩點，一是工業製造從勞動密集型成功轉向高質科技型，其二是服務業佔比進一步增加及優化；目前看來，除非中國能大刀闊斧深化改革，否則情況殊不樂觀。

本報記者：高青

美媒：脫鉤風險增 北京分散外匯儲備 減少對美元依賴

【中美角力】與中國選擇性脫鉤 美國朝野共識

【新冠肺炎】中國復工復產新難題 需看美國防疫進度

【新冠肺炎】中國產業鏈有多少外移 關鍵看3月復工進度

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ

立即訂閱專享無間斷美股分析： http://bit.ly/2ZN5x1l