【中國經濟】商務部：3月進出口好轉 紡織服裝等短期受較大衝擊

內地新冠肺炎疫情緩和，經濟活動陸續恢復。中國商務部稱，3月進出口有所好轉，但部分外貿企業訂單延期或取消，紡織服裝等短期內受到較大衝擊。

中國商務部發言人高峰今日在例行記者會上稱，從各地方、各行業反映的情況來看，3月份中國進出口有所好轉。

但根據調研情況，部分外貿企業在手訂單延期或取消，新簽訂單受到影響，特別是紡織服裝等消費類行業，短期內受到較大衝擊。

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他又稱，將加強與有關國家和地區的宏觀經濟政策協調，進一步提升通關和物流便利，保障核心零部件、原材料及研發、生產、測試設備等進口通道順暢。

消費觸底回升

另一方面，高峰表示，在當前疫情防控持續向好的形勢下，企業復工營業提速擴面，市場消費觸底回升、穩步向好。

數據顯示，內地大型農產品批發市場、大型超市、百貨商場、品牌便利店、電商平台及快遞開業率均在95%以上。

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而今年清明小長假期間，國內生活必需品市場供應充足，運行總體平穩，市場人氣逐步集聚，消費市場穩步回升。居民外出購物顯著增多，市場銷售較節前明顯增長。

他還表示，隨著國家和地方出台的一系列促消費措施落地見效，後期消費將逐步恢復，疫情不會改變中國消費長期穩定和持續升級的發展趨勢。

責任編輯：伍樂

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