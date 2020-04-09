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【新冠肺炎】疫情趨穩 上海公布考試開學時間表 市民焦慮：上海境外輸入多

社會熱點 16:46 2020/04/09

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受新冠肺炎疫情影響，內地多地各級學校推遲開學，教育考試也被推遲。據上海市教委主管的微信公眾號「上海教育」今日發布，上海市高三年級、初三年級於本月27日返校開學，各高校及中等職業學校可從4月27日起開始安排畢業年級學生返校，成為首個明確開學日期的一線城市。此外，上海市部份教育考試時間也有調整。

上海市部分教育考試時間調整

據「上海教育」發布，各級各類學校在5月6日前做好其他學段和年級分批返校開學的準備，具體時間將根據疫情發展情況另行研究確定後發布。培訓機構在本市中小學和幼兒園返校開學前不得開展線下培訓及服務。

同時，根據相關工作部署，2020年上海市部分教育考試安排調整如下：

  • 普通高校專科層次依法自主招生考試時間為5月10日
  • 部分普通高校招收「專升本」考試時間為5月23日
  • 普通高校面向中等職業學校全日制應屆畢業生招生考試（三校生高考）時間為5月30日-31日
  • 高中學業水平等級性考試時間為6月6日-7日
  • 中等學校高中階段招生考試時間為6月27日-28日
  • 全國統一高考時間為7月7日-9日
  • 高中學業水平合格性考試時間為7月11日-13日

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對於最新的時間通知，網民反應兩極。有人認為，上海在境外輸入的最前線，「現在境外輸入這麼多，擠地鐵人流量這麼大，不希望這麼快開學，家長很不放心！」「中小學學生一旦有情況，不敢想象。如果不是畢業班，沒必要這麼早開學。」

也有網民表示，想念同學和校園，很開心能恢復正常上學生活；疫情是長期戰，如果一直不開學，孩子可能會出現健康心理問題。

截至4月8日24時，上海市累計報告境外輸入性確診病例213例。

責任編輯：尹航

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