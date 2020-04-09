【新冠肺炎】回應蓬佩奧 趙立堅：污衊指責別人趕不走病毒

新冠肺炎疫情最先在中國爆發，美國國務卿蓬佩奧周三（8日）受訪時稱，新冠病毒始於武漢，又指美方最初試圖到中國調查，但未能成功。在北京，外交部發言人趙立堅回應稱，對中國污名化的行徑不得人心，強調中國抗疫鬥爭取得巨大成效，污衊和指責別人是趕不走病毒。

中美就新冠病毒來源的爭議持續。內地記者今日問到，蓬佩奧受訪稱正面臨新冠病毒巨大挑戰；這始於中國武漢，美方當時試圖到中國調查，但未能成功；又指隱藏數據、混淆視聽、懲罰說真話的人，這在任何一個國家都是不可接受的。而危機時刻顯示，保持信息透明度的重要性及美式自由民主的價值。

趙立堅回應稱，中國首先報告新冠病毒疫情，但不代表病毒源自武漢，強調其源頭在哪裡是一個嚴肅的科學問題，應該交由科學家和醫學專家去研究。他又稱，越來越多人認識到中國方案有效，中國經驗值得借鑒，任何負責任的國家都會堅決反對將病毒標籤化的無理做法。

▲ 趙立堅

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堅稱中國抗疫鬥爭取得巨大成效

他又說，中國疫情隱瞞論、不透明論毫無根據，重申已經多次介紹中美溝通的詳細情況。疫情發生後，中國第一時間向世衛報告疫情、第一時間同世界各國分享新冠病毒基因序列、第一時間開展疫情防控專家國際合作，得到了國際社會普遍的積極評價。美方從中方獲取疫情信息和數據的渠道是暢通的。

「至於美方是否充分和有效利用了中方爭取的寶貴時間和提供的重要信息，是否及時採取了防控病毒的措施，相信歷史自有公斷。」他說。

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趙立堅重申，對中國污名化行徑不得人心，強調病毒不分國界，不分種族，也不會區分社會制度。「在中國共產黨的領導下，中國抗疫鬥爭取得巨大成效，污衊和指責別人是趕不走病毒的。」中方希望美國人能早日戰勝疫情，抵制個別政客將疫情政治化、污名化中國、轉移視線、推卸責任的狹隘做法。

另外，蓬佩奧周三在白宮表示，盡管美國官員認為北京當局對中國新冠疫情發展的報告遲緩，但現在談論要對中國採取什麼後續做法為時過早。

責任編輯：伍樂

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