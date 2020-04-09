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【新冠肺炎】滬專家：武漢解封後或成中國最安全城市 因為...

社會熱點 20:57 2020/04/09

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隨著新冠肺炎疫情緩和，內地疫情中心湖北武漢昨日解封。上海疫情醫療救治專家組組長、復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏表示，從流行病學的角度，武漢可能會成為中國最安全的城市，城中許多人可能已經具有免疫力。

張文宏接受中國國際電視台CGTN英語訪問時稱，如果發現很多人都感染了新冠病毒，這個群體的群體免疫可能也已經存在的。因此他認為，中國唯一具有最高免疫力的城市將會是武漢。

不過，他強調這還只是一個推斷，相關的研究正在進行中。

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輸入性疫情未到峰值

另外，張文宏昨日出席一場網絡會議時提到，包括武漢在內的全國多個地區近日已無新增病例。目前國內新增病例主要是境外輸入型，因此可以判定國內防疫工作重點已經開始轉化，從第一階段著力控制武漢疫情，轉向主要控制國外輸入性疫情。

他判斷，目前中國的輸入性疫情還沒有到達峰值。今年暑假增速或會到達相對平緩的階段，但隨著國際疫情起伏，今年10月以後、冬季來臨時，境外輸入是否會進一步增多仍很難以預見。

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張文宏表示，按照目前趨勢，在今年內控制疫情較困難，疫情可能將持續到明年，甚至持續兩年。後續疫情到底走勢如何，仍需拭目以待。國內要為輸入性疫情做好持續準備，保持預警。

責任編輯：伍樂

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