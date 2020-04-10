【中美角力】華府以國安為由 建議撤銷中國電信美營運授權

美國司法部和國務院等聯邦機關9日以法律和安全風險為由，建議聯邦傳播委員會（FCC）撤銷「中國電信」美洲公司提供往來美國的國際電信服務授權。

司法部在聲明中說：「行政機關發現與中國電信營運有關的重大且令人無法接受的國安和執法風險。」這些機關包括國土安全部、國防部、國務院、商務部及美國貿易代表署（USTR）。

這些機關的疑慮包括中國電信可能受到中國政府控制或影響；此外，中國電信在美國的業務可能會讓中國政府實體「從事會助長經濟間諜行為的惡意網路活動，並導致美國通訊中斷和導向錯誤的地方」。

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中國電信美洲公司駁斥所有指控，並自稱「一直非常配合主管機關且公開透明」，「在許多情況下，我們做的比（主管機關）要求的更多，以證明我們在遵循最高國際標準下的業務運作及服務顧客方式。我們期盼提供更多細節以支持我方立場，同時化解外界所有疑慮。」

美國政府機關近年加緊審查中國電信網路與企業。FCC發言人表示，FCC「已在研究此事。我們歡迎各行政機關的意見並將仔細檢討」。分析指出，FCC的裁決幾乎肯定牽涉到白宮，成為美方持續與北京貿易談判期間的考量點。

FCC去年5月表決一致通過，不允許另一家中國國有企業「中國移動」在美國提供服務，理由是擔憂中國政府藉此對美國政府從事間諜活動。FCC當時表示，已在檢視中國電信和中國聯通的營運許可。

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責任編輯：游昊雲

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