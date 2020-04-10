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【台海局勢】解放軍派轟6殲11等戰機　飛越台海執行遠海訓練

國情動向 11:52 2020/04/10

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台灣的國防部周五（10日）表示，解放軍派出轟6、空警500、殲11等戰機，於台灣西南方海域執行遠海長航訓練，並經巴士海峽進入西太平洋後，循原航路返回駐地。對於大陸近期在台海週邊軍事活動頻繁，台灣學者分析，其設定目標事實上是美軍。

台灣的國防部指出，台方空中偵巡戰機一度升空攔截，廣播驅離，又強調軍方運用聯合情監偵作為，對於台海周邊海、空域狀況，均能充分掌握。這也是今年以來，解放軍軍機第6度現蹤台灣鄰近海域，而上次是3月16日（空警500、殲11等）首夜航接近台灣防空識別區（ADIZ）。

台灣的國防大學中共軍事事務研究所長馬振坤8日在文章《近期美中在台灣周邊軍事角力之觀察》中分析，大陸近期在台海週邊軍事活動頻繁，其設定目標事實上是美軍。

轟6（圖）、空警500、殲11等各型機，於台灣西南方海域執行遠海長航訓練，

中國漁船與日本軍艦為何相撞？分析稱不排除中方故意

【中美角力】美軍神盾艦穿越台海 執行監控與作戰訓練

文章以台海為例指出，美軍1月以來頻繁進出南海，部分機艦在往返南海時會通過台灣周圍海域；解放軍軍機從2月起共有4次接近、進入台灣的防空識別區，其中一度越過海峽中線，且傳出解放軍軍機開啟射控雷達鎖定台灣戰機的插曲。

文章分析，從軍事層面來看，解放軍近期在台灣周邊的演訓活動，設定的主要作戰對象應是在南海、巴士海峽、菲律賓海及台灣東部西太平洋海域活動的美軍。

文章相信，隨者中美在南海的權力角逐導致解放軍在台周邊活動頻率增加，會對台灣帶來沈重的空防壓力。

【兩岸角力】解放軍殲-11等夜航台海 台戰機廣播驅離

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責任編輯：游昊雲

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