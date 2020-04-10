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【全球大流行】炎亞綸批譚德塞引兩岸網民激辯 3小時後再發4點聲明

社會熱點 12:34 2020/04/10

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針對世衛總幹事譚德塞自稱遭種族歧視，「攻擊就是來自台灣」，向來常評論時事的台灣藝人炎亞綸在臉書以全英文發文批評譚德塞，遭大陸網民罵「滾出中國」。時隔三小時，炎亞綸再在微博發文，並重申4點聲明，呼籲「勿無限上綱」。

炎亞綸先在臉書以英文寫道：「儘管世界是如何遭受你的誤導，數億人感染，成千上萬人死亡，世界經濟損失，醫療系統超負荷。我很驚訝，你敢在國際組織會議上說出你自己的狗屎，你為甚麼不直接閉嘴，做你的工作！」並直接標記譚德塞的臉書。

炎亞綸的評論引起台灣網民一片讚賞，卻讓大陸網民留言攻擊他，要求他滾出中國；時隔3小時，炎亞綸在微博發文，重申四個重點，「我沒有要逃避這個話題，也認為每件事情每個人都應該有自己的觀點，也應該可以討論，我不逃避，我的重點已經很清楚的畫出來，勿無限上綱」。

世衛譚德塞斥台灣人身攻擊 蔡英文想邀他訪台感受這件事

【全球大流行】譚德塞點名斥台灣人身攻擊他 台灣批不實要求道歉

四個重點包括「絕對不容人種族歧視（畢竟我自己也犯過同樣的錯誤）」、「不該在國際組織會議上表達自己個人不滿」、「全世界受苦中應該要大家攜手前進而不是挑起更多的對立」和「任何的攻擊都不應該存在」。

他坦言忍不住攻擊，因為他的爸爸就是醫療體系的人，爸爸每天去醫院工作感到擔心與不安。炎亞綸表示：「對於每一個在前線努力的人我都心疼，所以更加不能理解為何不只專注防疫的議題。

他強調，對於世界的觀點從來沒動搖偏移，我的世界人類就是一體的，不分你我的，希望不同崗位的人都做好本職工作、確保社會穩定，齊心一起戰勝病毒。

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責任編輯：游昊雲

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