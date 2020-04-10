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【全球大流行】網傳台灣人發文認攻擊譚德塞 台調查局：大陸網民炒作

社會熱點 13:34 2020/04/10

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針對網傳台灣人向世衛總幹事譚德塞道歉的大量文章，在台灣，調查局今表示，相關訊息是大陸網民集體刻意炒作，假台灣人之名向譚德塞坦承種族歧視攻擊。

調查局今天召開記者會表示，全體自由電台中文網推特帳號昨發表「譚德塞稱台灣進行人身攻擊」相關文章，當天下午該則貼文即出現一名用戶「以台灣人之名發表道歉留言」，經溯源調查，該用戶應來自大陸。

調查局指出，假道歉文內容為「我是台灣人，我為台灣人這樣種族歧視惡毒攻擊譚德塞而感到無比羞恥，我願意代表台灣人向譚德塞和所有黑人群體道歉，乞求他的原諒。」

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調查局又指出，大陸自由徐州電台推特帳號隨後製成假道歉文「模板」，號召其他用戶利用模板「偽裝成我國網民發布假道歉文」，即開始出現大量境外網民發布或轉貼假道歉文的狀況，同時為求擬真，竟配合發布台灣證件照片截圖以取信他人。

調查局表示，部分發布假道歉文的推特用戶，甚至公開表示「這樣挺好玩…哈哈哈哈哈」、「模版!大家記得裝像點！」已有近百則假道歉貼文湧現，且持續增加中。

調查局說，大陸網民集體刻意炒作，假台灣人之名向譚德塞公開承認對其種族歧視攻擊並乞求原諒，此舉嚴重危害台灣國際聲譽，恐引發不可預期後遺症，將持續調查境外勢力集體炒作假訊息情事，呼籲民眾謹慎識別網路假訊息，切勿輕易轉傳不實訊息。

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當局還表示，譚德塞聲稱3個月前有台灣網民誹謗他，但目前並未找到相關攻擊文章，網絡卻出現假道歉文，顯然是有心人士刻意營造台灣民眾攻擊譚德塞的假象。

在8日在世衛日內瓦總部的例行記者會上，譚德塞公開指摘台灣及台灣的外交部對他人身攻擊，並指稱台灣政府及民眾從3個月前起，對他進行言語誹謗攻擊、死亡威脅，甚至種族歧視辱罵。

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