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【中國經濟】內地3月CPI升幅放緩至4.3%　豬肉價格仍漲116%

經濟脈搏 13:44 2020/04/10

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內地3月消費者物價指數（CPI）年增4.3%，官方表示，食品價格下降，是3月漲幅比上月回落的主因。而第一季CPI則較去年同期上漲4.9%，然而豬肉價格仍漲116%。

國家統計局今公佈，3月CPI年增4.3%。其中，食品價格上漲18.3%，非食品價格上漲0.7%；消費品價格上漲6.2%，服務價格上漲1.1%。而第一季的CPI則較去年同期上漲4.9%。

3月份CPI數據低於預期。接受《華爾街日報》調查的15位經濟學家的預期中值顯示，3月份CPI同比或升4.8%。而與2月相比，3月CPI下降了1.2%，其中食品價格下降3.8%，非食品價格下降0.4%；消費品價格下降1.7%，服務價格下降0.3%。

【中國經濟】內地3月CPI升幅放緩至4.3%　豬肉價格仍漲116%

【中國經濟】發改委：今年CPI漲幅料前高後低 豬肉價格也會回落

而3月的食品菸酒價格年增13.6%，影響CPI上漲約4.10個百分點。食品中，畜肉類價格上漲78.0%，影響CPI上漲約3.44個百分點，其中豬肉價格上漲116.4%，影響CPI上漲約2.79個百分點。

另外，其他用品和服務、教育文化和娛樂價格分別上漲5.3%和2.5%，醫療保健、生活用品和服務價格分別上漲2.2%和0.3%；交通和通訊、衣著、居住價格分別下降3.8%、0.3%和0.1%。

國家統計局城市司高級統計師董莉娟分析，3月的復工復產逐步加快，交通物流也逐漸恢復，保供穩價措施也持續加力。其中食品價格由2月的上漲4.3%下降為3.8%，影響CPI下降約0.90個百分點，是帶動CPI由漲轉降的主要因素。

而3月的工業生產者物價指數（PPI）則年減1.5%，較2月下降1.0%。

【新冠肺炎】需求疲弱 CPI料高位回落 PPI通縮壓力加深

【新冠肺炎】中國2月CPI按年升幅略放緩至5.2% PPI降0.4%

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【中國經濟】商務部：3月進出口好轉 紡織服裝等短期受較大衝擊

責任編輯：游昊雲

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