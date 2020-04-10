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微博瘋傳《動物之森》遭內地電商下架 疑有玩家踩中「政治地雷」

社會熱點 14:30 2020/04/10

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任天堂熱門電玩《集合啦!動物森友會》（簡稱《動物之森》）傳遭內地電商平台下架，微博上午瘋傳相關截圖，討論閱讀量超過200萬人次。此前，曾有玩家在遊戲中觸及敏感政治議題，甚至調侃中央領導人，並上傳這些惡搞的遊戲畫面。

根據內地網民在微博的討論，目前《動物之森》實體卡和數位版全部被電商平台下架，原因不明。有人則表示「如今能搜到的只有一些書和買了廣告的刷道具店家了」。

目前「動物森友會」實體卡和數位版全部被電商平台下架，原因不明。

臉書（Facebook）、推特（Twitter）近日曾流傳數張《動物之森》玩家在遊戲中，觸及習近平與世衛總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）的畫面截圖，其中更出現與疫情相關等字樣。當前，拿疫情調侃被視為「政治禁忌」，網民的動作恐已踩中雷區。

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中國電玩遊戲部落客「老刀99」則發文稱，電商平台下架《動物之森》是真的，但停止伺服器的消息是假的。「境外電子出版物在電商平台銷售本來就是違規的，國家相關部門和電商平台也是睜一眼閉一眼，但是一旦越界觸及紅線很可能就會給你來個一刀切」。

他表示，目前最悲觀的觀點認為，中國很可能會讓電商平台下架所有境外實體遊戲。「當然我覺得還沒到那一步，但可以肯定動森很可能是在電商平台上買不到了」。

公開資料顯示，《動物之森》是任天堂情報開發本部開發，並由任天堂發行的社交模擬系列遊戲。遊戲中，玩家生活在一個由擬人動物居住的村莊，展開各種活動。這款遊戲以其開放性著稱，玩家更可以自製遊戲中的造景、物件等。

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責任編輯：游昊雲

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