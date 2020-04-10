【全球大流行】Lady Gaga親自致電馬雲馬化騰等 為抗疫音樂會籌近3.5億

國際巨星Lady Gaga 7日表示，將與眾多明星共同打造一檔全球線上慈善音樂會，而節目募集所得款項，將用於為一線醫護人員提供防護設備。其中，她更親自打電話，7天內聯絡了68家國際頂尖企業籌集善款，包括由馬雲和馬化騰兩個內地首富帶領的龍頭企業。

此外，Lady Gaga還用一通電話敲定了頂級電子產品公司CEO庫克參與募捐，庫克聽完她的計劃，直接宣佈捐款1000萬美元。加上這1000萬，她這次共籌集到了4500萬美元善款（約3.49億港元）。不僅如此，Lady Gaga還捐出了自己美妝品牌三分之一的收入。

這暖心的舉動不僅驚訝了所有粉絲，甚至還有內地官方衛視播發這則新聞，為她的演唱會助威。這次參與慈善音樂會的嘉賓，包括全世界知名的歌星、運動員、主持人，超過7個國家的頂級藝人共同參與，且Gaga還邀請了中國著名鋼琴家郎朗先生參與。

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早在上周，Gaga參加節目時電話鈴聲瘋狂響不停，一度導致節目延期，觀眾為此非常不滿，認為她是在耍大牌、太不尊重節目組。但直到這次募捐消息一齣，大家才明白她的電話線路為什麼這麼繁忙。

事實上，Lady Gaga曾多次被內地網民攻擊，此前被自稱是多年粉絲的網民爆出在 Instagram 關注支持香港反修例運動的用戶。該網民還稱，Gaga此前有與達賴喇嘛會面、支持台獨的歷史，是「三獨」藝人，立誓抵制Gaga，引來不少網民認同，還被官媒報道，然而這次善舉就被欣賞。

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責任編輯：游昊雲

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