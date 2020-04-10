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【新冠肺炎】《方方日記》將在美國出版 環球時報胡錫進：散發不是好味道

社會熱點 16:39 2020/04/10

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新冠肺炎疫情下，武漢曾封城逾兩個月，由當地作家方方所寫的《方方日記》將在美國出版。《環球時報》總編輯胡錫進8日在環球網上撰文，認為日記在美國出版「散發出來的決不是甚麼好味道」。

胡錫進指出，《方方日記》在新冠肺炎期間所寫，當時歐美疫情仍未大爆發，他相信方方本人與很多中國人一樣，「對武漢抗疫情況的認識有着當時的局限」。

不過，現在歐美的疫情嚴重，美國「抗疫都爛成這樣」，還「發起對中國抗疫的猛烈攻擊，特朗普政府的首要目的就是向中國甩鍋，一些美國精英甚至在鼓動西方國家一起要求中國賠款」。他認為，這讓很多中國人聯想到「庚子賠款」，「中國面臨着抵制美國攻擊的嚴峻挑戰」。

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胡錫進認為，美國出版商迅速出版，「散發出來的決不是甚麼好味道」。他認為，「她（方方）寫那些日記時產生的迴響，是中國內部的一件事，這種迴響有當時的場景和邏輯。然而，這部日記在今天和之後拿到美國和西方去擴散，就是另一回事了」。

他認為作品「不會是一般的紀實文學交流，它一定會被國際政治捕捉到」，更很可能在「未來的風浪」中，「中國人民，包括那些曾經支持了方方的人，將用我們多那麼一分的利益損失，來為方方在西方的成名埋單」。

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最後，胡錫進聲言「中國是強大的，不會因為一本《方方日記》在西方的出版真就怎麼樣了」，但他認為「在今天這個時間點上，方方的確帶來了對公眾的一份刺痛」。

《方方日記》的不少內容描述了武漢人在封城之下的悲情遭遇、官僚體系的顢頇，她更要求要有官員為疫情負責，引起不少爭議。

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