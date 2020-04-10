【中國經濟】3月新增貸款2.85萬億元人幣 M2按年增10.1%同勝預期

中國公佈上月經濟數據，廣義貨幣（M2）餘額208.09萬億元（人民幣，下同），年增10.1%，勝預期的8.8%；狹義貨幣（M1）餘額57.51萬億元，年增5%；流通中貨幣（M0）餘額8.3萬億元，年增10.8%，首季淨投放現金5,833億元。內地上月開始復工復產也增加信貸需求，新增人民幣貨款為2.85萬億元，年增1.16萬億元，勝預期的1.8萬億元。

首季度人民幣貸款增加7.1萬億元，按年增加1.29萬億元。其中，住戶部門貸款增加1.21萬億元；企業單位貸款增加6.04萬億元；非銀行業金融機構貸款減少1729億元。

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截至3月底，外幣貸款餘額165.97萬億元，按年增加12.3%，人民幣貸款餘額160.21萬億元，按年增長12.7%，增速比按月增高0.6個百分點，按年下跌1個百分點。

存款方面，人民幣存款餘額200.1萬億元，按年增長9.3%，增速分別比上月末和上年同期高1.2個和0.6個百分點；外幣存款餘額206.42萬億元，按年增加9.2%。

首季人民幣存款增加8.07萬億元，按年增1.76萬億元。其中，住戶存款增加6.47萬億元；非金融企業存款增加1.86萬億元；財政性存款減少3143億元；非銀行業金融機構存款減少3713億元。截至3月底，外幣存款餘額7,654億美元，按年下跌0.5%。

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人民銀行新聞發言人、調查統計司司長阮健弘表示，3月份住戶部門貸款中，表明對農戶、個體工商戶的經營性貸款同比增13.3%，對疫情後恢復生產支持力度較大。同時，個人消費類貸款3月份由降轉升，明顯得到了恢復，逆轉2月份負增長的走勢。

阮健弘解釋，M2增速上升比較多，總體上有效支持了疫情防控和經濟社會發展。在政策引導下，商業銀行信貸投放推動了M2增速回升，全社會流動性持續保持在合理充裕狀態。

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責任編輯：游昊雲

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