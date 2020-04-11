【新冠肺炎】鍾南山：新冠病毒基因突變 已非常適應在人體內生存

國家衛健委高級別專家組組長、中國工程院院士鐘南山表示，新冠病毒已經基因突變，非常適應在人體內生存，而死亡率較流感高20倍以上，只有研究出疫苗才可能真正控制疫情。

再次強調「群體免疫」行不通

鐘南山10日與韓國防疫專家在線交流時表示，全球疫情走向取決於兩個方面：一方面是疾病本身的規律，現在這個疾病的基因突變，已經非常適應在人體內生存，傳播力比較大；比起流感，它有高20倍以上的死亡率，這個問題值得重視。另一方面還取決於歐美政府采取的態度，任何一個國家暴發，全世界都不可能安寧，不可能控制。

鐘南山再次強調，「群體免疫」行不通，付出的代價和犧牲太大，要進行人為幹預，現在應該考慮迅速研發疫苗，才有可能真正控制疫情。其次要重視「保持距離」，這是減少互相感染的一個重要的方式。

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内地沒有癥狀的新冠病毒感染者引發公眾擔憂，對於無癥狀感染者，鐘南山指出，這些無癥狀感染者不是憑空來的，主要來自兩處：一是確診患者的密切接觸者，二是來自重點疫區的人員。他表示，無癥狀感染者已經帶有病毒，大部分有傳染性，在发病後五天左右傳染性最強。

指風險切除到零不現實 病毒可能一直會有傳播

談及復學時間時，鐘南山說主要看本地發病是否減少、以及外來輸入控制情況，具體時間不好說。他說：「應該不太長了。新冠病毒不可能被鏟除得一干二淨，只要沒有造成大規模的暴發就可以。」

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鐘南山說：「大城市发作過去一個多月後，應該就可以動了」，他指，境外輸入風險肯定存在，但采取嚴格的監控追蹤，发現就進行隔離，同時對他接觸的人進行嚴密觀察，就不會造成暴发，而沒有暴发就不是「大流行」，「我對這個問題的看法並不太悲觀。想要將風險完全切除到零是不現實的，只要把風險控制在最低水平就可以。」

鐘南山表示，從病毒變異規律來看，普通呼吸系統疾病到了夏天會降低一些，又指中國的疫苗研发每個步驟都在加緊，一般情況下需時一至兩年，但由于病情发展需要，可能會提前一些。

責任編輯：蒯宇澄

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