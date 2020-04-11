【台海局勢】美軍驅逐艦駛經台海 解放軍軍艦附近監控

台灣當局證實，美軍一艘伯克級驅逐艦，昨日由北向南駛經台灣海峽，執行一般航行任務，今日凌晨離開台海。

台灣的「國防部」新聞稿說，美軍伯克級導彈驅逐艦貝瑞號（USS Barry - DDG 52）昨下午通過台海，並在17時左右經過馬祖東引島附近海域，解放軍一艘054型導彈護衛艦「南通艦」（舷號601），在馬祖東引島附近伴隨監控，台灣軍方全程掌握周邊海空域相關動態，狀況正常。

美國海軍太平洋艦隊（U.S. Pacific Fleet）稍早也在facebook公布相關照片，證實貝瑞號昨天航經台灣海峽。

▲ 美國海軍太平洋艦隊在facebook公布相關照片，證實貝瑞號昨天航經台灣海峽。

太平洋艦隊並指出，貝瑞號部署於第七艦隊任務區，以支持印太地區的安全與穩定。

台灣軍方昨日指，偵測解放軍轟6、空警-500及及殲11等多型軍機，在台灣西南方海域執行遠海長航訓練，經巴士海峽進入西太平洋，循原航路返回駐地，是解放軍軍機今年第6度在台灣鄰近海域執行訓練任務，其間台灣派出偵巡戰機緊急升空監控，美軍1架電子偵察機同時亦現身在台灣南部海域，估計亦是監控解放軍軍機動向。

【台海局勢】解放軍戰機飛越台灣西南海域 美偵察機現身同一空域（更新版）

責任編輯：蒯宇澄

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